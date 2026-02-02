Adiós a una nueva pandemia: Un fármaco chino demuestra eficacia contra el mortal virus Nipah

El mortal virus Nipah que amenaza a la humanidad con ser la causa de una nueva pandemia, podría tener una cura. Según un reciente estudio, existe un fármaco chino para tratar el Covid-19, que podría ser capaz de controlar los brotes de Nipah. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Revelan un fármaco chino que podría combatir el virus Nipah

Científicos del Instituto de Virología de Wuhan señalan que un fármaco chino para tratar el Covid-19 podría ser una herramienta útil para combatir el virus Nipah. Se trata del VV116, un fármaco oral desarrollado que, durante los experimentos, demostró que dos tercios de los hámsteres infectados del virus Nipah, usados para la prueba, sobrevivieran a una dosis que de otro modo resultaría letal.

El estudio indica que una dosis oral de VV116 aumentó la tasa de supervivencia de los hámsteres dorados al 66.7%. Además, el fármaco chino redujo la cantidad de virus Nipah presente en los pulmones, el bazo y el cerebro de los roedores.

¿Qué hace el virus Nipah?

El virus Nipah es uno de los virus tiene una letalidad del 70%, ya que carece aún de vacunas aprobadas o tratamientos antivirales específicos para curarla.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de Nipah puede causar una infección respiratoria aguda y la encefalitis letal. La mayoría de los contagios en humanos son resultado del contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones contaminadas.Sin embargo, en el caso de los brotes en Bangladesh, India, la fuente más probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah en humanos?

La enfermedad puede ser asintomática; sin embargo, también puede ocasionar los siguientes síntomas:

Fiebre

Dolor de cabeza

Migraña

Vómitos y dolor de garganta

Mareos

Somnolencia

Alteración de la consciencia

En casos más graves, el virus Nipah puede provocar:

Neumonía atípica

Problemas respiratorios graves

Encefalitis aguda

Convulsiones

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

