Alerta sanitaria: Detectan casos de sarampión en aeropuertos de EUA durante alto flujo de viajeros

Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron casos de exposición al sarampión en cuatro aeropuertos internacionales del país, en un periodo marcado por el incremento de desplazamientos debido a las fiestas de fin de año.

De acuerdo con reportes oficiales de los departamentos de salud estatales y comunicados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos fueron identificados en distintos días de diciembre y difundidos mediante alertas públicas dirigidas a viajeros y personal aeroportuario.

Las autoridades locales y federales señalaron que se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos, conforme a los lineamientos establecidos por los CDC y las agencias estatales de salud, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Exposiciones confirmadas y acciones sanitarias

Los departamentos de salud de Carolina del Norte, Massachusetts, Nueva Jersey y Colorado confirmaron la presencia de personas infectadas en aeropuertos internacionales durante diciembre de 2025, en horarios específicos de alta afluencia:

Raleigh-Durham (RDU) : exposición detectada el 10 de diciembre , entre las 4:00 y las 8:00 horas , en la Terminal 2, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) .

: exposición detectada el , entre las , en la Terminal 2, según el . Boston Logan (BOS) : casos reportados en las terminales B y C los días 11 y 12 de diciembre , de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) .

: casos reportados en las los días , de acuerdo con el . Newark Liberty (EWR) : presencia confirmada de una persona infectada el 12 de diciembre , entre las 7:00 y las 19:00 horas , según el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) .

: presencia confirmada de una persona infectada el , entre las , según el . Denver (DEN): alerta emitida por la presencia de un viajero contagiado en la Concourse B el 12 de diciembre, entre las 19:00 y las 23:55 horas, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE).

Las agencias estatales publicaron comunicados oficiales detallando las zonas y franjas horarias de posible exposición, además de recomendar a quienes transitaron por esos espacios que revisen su estado de vacunación, vigilen la aparición de síntomas y busquen atención médica en caso de presentar signos compatibles con el sarampión.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa cuyos síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus.

En una primera etapa, los pacientes pueden presentar fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y ojos enrojecidos.

Días después, suele desarrollarse una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. En algunos casos, especialmente en niños pequeños, adultos no vacunados o personas con sistemas inmunológicos comprometidos, el sarampión puede derivar en complicaciones graves, como neumonía o inflamación cerebral.