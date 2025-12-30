UNAM anuncia la creación de nuevas carreras en las ENES

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) anunció la incorporación de nuevas carreras en diversas Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) a partir del ciclo escolar 2026-2027, como parte de su compromiso de fortalecer la educación superior en distintas regiones del país.

A través de un comunicado , la UNAM informó las nuevas licenciaturas que ofrecerán en los diferentes planteles y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nuevas carreras en la ENES León

En la ENES León (en Guanajuato), ampliará su oferta académica con las licenciaturas en Comunicación y Relaciones Internacionales, que se suman a las diez carreras ya existentes en esta unidad. Con ello, el campus ofrecerá un total de 12 programas de licenciatura enfocadas en atender tanto las necesidades educativas de la región del Bajío como las tendencias actuales del mercado laboral.

Nuevas carreras en la ENES Querétaro

La unidad ENES Juriquilla, en el estado de Querétaro, también amplió su oferta con la incorporación de Ingeniería en Computación y Psicología. Estas dos nuevas licenciaturas permitirán a la entidad fortalecer áreas de impacto tecnológico y social. Con ellas, la institución tendrá un total de 11 licenciaturas.

Nuevas carreras en la ENES Morelia

En ENES Morelia, en Michoacán, la máxima casa de estudios del país sumó las licenciaturas en Administración y Derecho a su oferta educativa, con el objetivo de brindar más alternativas formativas a los jóvenes de la región. Ahora, el plantel tendrá un total de 14 licenciaturas.

Nuevas carreras en la ENES Mérida

Para impulsar la formación superior en Yucatán y su entorno, la ENES Mérida agregó las licenciaturas en Ingeniería en Computación y Biología a su oferta académica.

¿Cuándo comenzarán las inscripciones para las ENES de la UNAM?

La convocatoria para ingresar a estas licenciaturas se publicará el próximo 12 de enero de 2026, con el registro de aspirantes programado del 23 de enero al 3 de febrero y la aplicación del examen de ingreso del 20 de mayo al 7 de junio. Los resultados están previstos para el 17 de julio de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.