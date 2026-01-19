La vacuna Nous-209 contra el cáncer de colon hereditario logra una eficacia nunca antes vista

La vacuna Nous-209 contra el cáncer colorrectal en personas de alto riesgo genético ha demostrado tener resultados alentadores. Tuvo un ensayo clínico para prevenir el cáncer en personas con síndrome de Lynch y, hasta ahora, es la vacuna que mejor ha funcionado en activar de manera intensa y duradera el sistema inmunitario de los pacientes, además de frenar las lesiones precancerosas.

¿Cómo funciona la vacuna Nous-209 contra el cáncer?

La Nous-209 es una vacuna basada en un adenovirus modificado que contiene 209 neoantígenos (proteínas anormales producidas por mutaciones) comunes en tumores asociados con la inestabilidad de microsatélites. Es decir, contra una alteración genética típica del síndrome de Lynch, una de las formas hereditarias más frecuentes de cáncer de colon.

Al introducir estos antígenos en las personas, el biológico entrena a los linfocitos T del organismo para reconocer y atacar células precancerosas o tumorales antes de que se conviertan en cáncer invasivo. Literalmente, se encarga de despertar y fortalecer al sistema inmunológico de las personas.

En el ensayo clínico participaron 45 personas portadoras del síndrome de Lynch, todas con pólipos precancerosos pero sin cáncer diagnosticado. Los resultados mostraron que el 100% de los participantes evaluables generó una respuesta inmunitaria robusta, con linfocitos T capaces de reconocer neoantígenos tumorales y mantenerse activos hasta un año después de la vacunación en más del 85% de los casos.

Los increíbles resultados de la vacuna Nous-209 con personas con síndrome de Lynch

Hasta ahora, los datos clínicos sugieren que la vacuna no solo es bien tolerada y segura, sino que también induce una respuesta inmune específica y duradera, sin efectos adversos graves.

El sistema inmunológico de las personas tratadas fue capaz de destruir células tumorales en pruebas de laboratorio, lo que respalda la idea de que esta estrategia podría ofrecer una protección real contra el desarrollo de tumores en personas con alto riesgo genético.

