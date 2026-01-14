¿Mito o realidad? Los riesgos de comer chicle según la Secretaría de Salud

Es muy común escuchar que comer chicle es muy malo para la salud y que implica un riesgo grande para el estómago porque se puede quedar pegado en la panza. Efectivamente, no es una práctica recomendable, pero la realidad es que no es tan malo como parece.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México compartió información al respecto y confirmó que se trata de un mito. Tragar un chicle por accidente no hará que se quede pegado en tu estómago ni que se quede ahí por años. El cuerpo lo digiere y lo elimina de forma natural, al igual que otros alimentos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los riesgos de comer chicle

La manera recomendable de consumir un chicle es masticarlo por unos minutos y después tirarlo, nunca tragarlo. Es por eso que es un hecho que comer chicle no es bueno para la salud, ya que hacerlo de manera frecuente puede representar un enorme riesgo para las personas.

Tragarlos puede provocar inflamación y gases, además de que es un alimento que no se digiere, por lo que pasa intacto por el sistema digestivo y en algunos casos puede provocar dolor abdominal.

De hecho, si se come chicle de manera frecuente, puede provocar estreñimiento y es ahí cuando llega a ocurrir el famoso "empacho" por el que muchos aseguran que un chicle se puede quedar pegado en la panza .

¿Hay un mayor riesgo en los niños pequeños por comer chicle?

De acuerdo con el portal especializado de medicina de Mayo Clinic, es un hecho que los niños pequeños tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud por comer chicle , ya que su sistema digestivo está mucho menos desarrollado que el de un adulto, provocando que incluso pequeñas cantidades puedan representar fuertes dolores y estreñimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.