¿Comes mucha carne? Las frutas que reducen el ácido úrico de manera natural

Terminaron los días festivos entre las posadas, la Navidad y el Año Nuevo, y una vez que las personas regresan a su alimentación normal o deciden asumir una dieta, es importante recordar que no solo la salud se reduce a bajar de peso, sino a alimentarse con los mejores nutrientes.

Muchas personas se ponen como propósito hacer ejercicio o llevar a cabo dietas para bajar unos kilos; sin embargo, no siempre son acompañadas de un especialista, lo que es fundamental, ya que comer muchas proporciones de algunos alimentos puede provocar una descompensación.

¿Por qué da la gota?

De acuerdo con la especialista española Júlia Farré uno de los problemas que puede traer una alimentación mal balanceada y llena de carnes es elevar los niveles de ácido úrico que en casos graves provoca un fuerte dolor en las articulaciones.

El ácido úrico es el producto de deshecho que se genera a partir de las purinas. Si no son generadas o consumidas en exceso, son eliminadas por la orina y las heces, pero cuando el cuerpo no lo logra esto provoca la llamada hiperuricemia o ácido úrico alto.

Comúnmente a esto también se le conoce como la gota y la sintomatología se caracteriza por la aparición de depósitos de cristales de uratos en tejidos ricos en colágeno que son las articulaciones y por ese motivo hay dolencia.

¿Cómo reducir los niveles de ácido úrico con alimentación?

De acuerdo con la nutrióloga, algunos de los alimentos que si están permitidos son:

Leche, yogurt, queso, preferiblemente los menos grasos

Huevos

Verduras

Cereales integrales y farináceos

Menta, romero y orégano

Aceite de oliva y mantequilla

Café y te

Pero principalmente se recomiendan las frutas como la manzana, pera, cereza y uva que permiten disminuir los niveles.

Las cerezas, especialmente las ácidas, contienen antioxidantes y sustancias antiinflamatorias; mientras fresas, arándanos y frambuesas son ricas en vitamina C, polifenoles y fitonutrientes. Estos compuestos pueden ayudar a reducir el ácido úrico.

