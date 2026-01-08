Una bacteria que vive en tu boca es capaz de provocar cáncer de estómago

Una bacteria de tu boca podría causar cáncer de estómago, según la ciencia. En los últimos años, las investigaciones sobre cáncer de estómago y su relación con bacterias han evolucionado de forma sorprendente. Más allá de lo que se sabía tradicionalmente sobre Helicobacter pylori, ahora científicos están poniendo en la mira a un microorganismo que habita en tu propia boca: Streptococcus anginosus.

Este descubrimiento, que ha tomado fuerza en la comunidad científica, podría cambiar la forma en que entendemos el origen de este tipo de cáncer. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La bacteria Streptococcus anginosus podría desarrollar cáncer de estómago

Streptococcus anginosus es una bacteria que vive en la boca y que normalmente no causa daños aparentes. Sin embargo, estudios recientes señalan que esta bacteria puede desplazarse desde la cavidad oral hasta el estómago y sobrevivir en un ambiente ácido, algo que muchos microorganismos no logran.

Una vez en la mucosa gástrica, puede desencadenar una respuesta inflamatoria continua que contribuye al desarrollo de lesiones pre-cancerosas, gastritis crónica y eventualmente cáncer de estómago.

EnsedeCiencia: 🚨 | CÁNCER DE ESTÓMAGO



El cáncer de estómago es el quinto con mayor incidencia a nivel mundial. Muchos de estos casos se diagnostican cuando ya están demasiado avanzados. Y esto suele suceder debido a que los síntomas que se manifiestan… pic.twitter.com/MLLbbs9MHR — Ernesto Kovak (@ErnestoKovak) December 10, 2025

Investigaciones publicadas en revistas científicas han demostrado que Streptococcus anginosus no solo está en mayor abundancia en tejidos tumorales de pacientes con cáncer gástrico, sino que también puede afectar la estructura celular y aumentar la proliferación de células malignas. Además, esta bacteria puede activar rutas inflamatorias y mecanismos de señalización como el MAPK, vinculados a la progresión tumoral.

¿Cómo se manifiesta el cáncer en el estómago?

El cáncer de estómago puede ser silencioso en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana. A menudo, los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya está en fases avanzadas. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Dolor o malestar persistente en la región superior del abdomen.

Sensación de saciedad temprana, incluso con poca comida.

Náuseas, vómitos o indigestión constante.

Pérdida de peso involuntaria.

Sangre en las heces o heces oscuras por sangrado interno.

Es importante recordar que estos síntomas pueden confundirse con problemas digestivos comunes, por lo que mantener una vigilancia médica regular se vuelve indispensable si persisten.

Si tienes síntomas persistentes o antecedentes familiares de cáncer gástrico o de estómago, consulta con un profesional de la salud para una evaluación adecuada. Tu boca podría estar enviando señales más importantes de lo que imaginas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

