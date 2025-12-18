UNAM revela cómo usar correctamente la copa menstrual sin riesgos y con confianza

La copa menstrual se consolidó como una alternativa sustentable frente a toallas y tampones desechables. Su popularidad creció en los últimos años por su durabilidad, ahorro económico y menor impacto ambiental, especialmente entre mujeres jóvenes y adultas informadas sobre consumo responsable.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que, aunque es segura, su uso inadecuado puede provocar infecciones vaginales o, en casos poco frecuentes, el síndrome de shock tóxico. Por ello, recomiendan seguir un protocolo claro antes y durante su utilización.

Según expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como la académica Elizabeth Sánchez González de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ofrece beneficios significativos, pero su uso requiere precauciones para evitar complicaciones, como infecciones o el raro pero grave síndrome de shock tóxico (SST), causado por toxinas bacterianas en la sangre retenida.|UNAM

Consulta médica antes de comenzar

Antes de usar una copa menstrual, es fundamental acudir con una ginecóloga. La evaluación médica permite descartar padecimientos como infecciones activas, lesiones vaginales o alteraciones del suelo pélvico que podrían complicar su uso.

La UNAM subraya que no todas las mujeres se sienten cómodas con este método. Una orientación profesional ayuda a tomar una decisión informada, basada en la salud y características corporales de cada persona.

Antes de comprar o usar una copa menstrual, visita a tu ginecóloga para descartar condiciones que podrían contraindicarla, como endometriosis, lesiones en la vagina, infecciones de transmisión sexual o problemas en el suelo pélvico.|UNAM

Elegir una copa segura y del tamaño adecuado

Uno de los pasos más importantes es verificar que la copa cuente con registro sanitario de Cofepris. El uso de materiales certificados reduce riesgos de alergias e infecciones a largo plazo.

El tamaño no depende solo de la edad, sino del flujo menstrual, partos previos y tonicidad muscular. Probar distintas marcas puede ser necesario para encontrar la opción más cómoda y funcional.

La especialista evaluará si es adecuada para ti, ya que no todas las mujeres la encuentran cómoda por razones fisiológicas o personales.|UNAM

Inserción y retiro correctos

La correcta manipulación de la copa menstrual previene molestias y fugas. Lavarse las manos, doblarla adecuadamente y colocarla en la dirección correcta facilita el sellado interno.

Para retirarla, es indispensable romper la succión con suavidad. Expertos señalan que la adaptación puede tomar varios ciclos, pero mejora con la práctica constante.

Higiene y monitoreo de la salud

La copa debe esterilizarse al inicio y final del ciclo, además de lavarse cada vez que se vacía. Nunca debe usarse más de 12 horas continuas.

Cambios de olor, textura o síntomas como fiebre y náuseas requieren atención médica inmediata. La vigilancia constante garantiza un uso seguro y responsable.

