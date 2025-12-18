UNAM revela cómo usar correctamente la copa menstrual sin riesgos y con confianza
La copa menstrual es una alternativa ecológica y económica, pero su uso requiere cuidados. Expertos de la UNAM explican cómo evitar infecciones y proteger tu salud.
La copa menstrual se consolidó como una alternativa sustentable frente a toallas y tampones desechables. Su popularidad creció en los últimos años por su durabilidad, ahorro económico y menor impacto ambiental, especialmente entre mujeres jóvenes y adultas informadas sobre consumo responsable.
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que, aunque es segura, su uso inadecuado puede provocar infecciones vaginales o, en casos poco frecuentes, el síndrome de shock tóxico. Por ello, recomiendan seguir un protocolo claro antes y durante su utilización.
Consulta médica antes de comenzar
Antes de usar una copa menstrual, es fundamental acudir con una ginecóloga. La evaluación médica permite descartar padecimientos como infecciones activas, lesiones vaginales o alteraciones del suelo pélvico que podrían complicar su uso.
La UNAM subraya que no todas las mujeres se sienten cómodas con este método. Una orientación profesional ayuda a tomar una decisión informada, basada en la salud y características corporales de cada persona.
Elegir una copa segura y del tamaño adecuado
Uno de los pasos más importantes es verificar que la copa cuente con registro sanitario de Cofepris. El uso de materiales certificados reduce riesgos de alergias e infecciones a largo plazo.
El tamaño no depende solo de la edad, sino del flujo menstrual, partos previos y tonicidad muscular. Probar distintas marcas puede ser necesario para encontrar la opción más cómoda y funcional.
Inserción y retiro correctos
La correcta manipulación de la copa menstrual previene molestias y fugas. Lavarse las manos, doblarla adecuadamente y colocarla en la dirección correcta facilita el sellado interno.
Para retirarla, es indispensable romper la succión con suavidad. Expertos señalan que la adaptación puede tomar varios ciclos, pero mejora con la práctica constante.
Higiene y monitoreo de la salud
La copa debe esterilizarse al inicio y final del ciclo, además de lavarse cada vez que se vacía. Nunca debe usarse más de 12 horas continuas.
Cambios de olor, textura o síntomas como fiebre y náuseas requieren atención médica inmediata. La vigilancia constante garantiza un uso seguro y responsable.
