¡Mejor prevenir! UNAM lanza campaña de vacunación contra el sarampión gratis en estas fechas

Este próximo 17, 18 y 19 de septiembre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estará aplicando la vacuna contra el sarampión , esto en un programa en conjunto con la Secretaría de Salud (SSa) y el Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP) de nuestro país.

Fue a través de las redes sociales de Salud UNAM que se dio a conocer toda la información sobre esta jornada de vacunación, la cual se centrará única y exclusivamente contra esta enfermedad que ya no contaba con presencia en nuestro país y la cual, se puede transmitir de un solo paciente hasta a 15 personas.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el sarampión gratis de la UNAM?

De acuerdo con la información emitida por la máxima casa de estudios, serán las personas de entre seis meses y 49 años de edad, las que podrán recibir la vacuna contra el sarampión en las fechas antes mencionadas.

Se solicitó a las y los interesados en recibir el biológico, que acudan con su Cartilla Nacional de Salud para poder recibir la vacuna, la cual ayuda a prevenir el contagio de la enfermedad que genera síntomas como la fiebre y sarpullido en toda la piel.

¿En dónde se aplicará la vacuna contra el sarampión?

La aplicación de estas vacunas se estará llevando a cabo en el estacionamiento 3, acceso G del Estadio Olímpico Universitario, el cual se ubica dentro de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX).

Los horarios de la aplicación en los tres días ya mencionados, serán de las 09:00 a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, por lo cual se recomienda ir preparados con ropa ligera, botellas de agua y demás artículos para evitar afectaciones por las condiciones del clima.

Reacción de la vacuna contra el sarampión

Es importante mencionar que de acuerdo con Medline Plus , algunas de las reacciones que pueden llegar a presentar las personas que se vacunen contra el sarampión son las siguientes:

Dolor en el brazo que recibió la inyección

Enrojecimiento del área donde se aplicó el biológico

Fiebre

Erupción cutánea leve

Casos de la enfermedad en México este 2025

De acuerdo con el mismo Gobierno de México, a lo largo de este 2025 se han registrado un total de 4 mil 267 casos confirmados de sarampión en el país, los cuales la mayoría se concentran en la zona norte de la República.

