Con Blue Beetle DC suma 7 fracasos seguidos en taquilla

El universo cinematográfico de DC parece enfrentar un ciclo de fracasos en taquilla, culminando con el más reciente golpe en forma de “ Blue Beetle ”. A pesar del cambio de dirección que trajeron James Gunn y Peter Safran a la compañía, el rendimiento de las películas de superhéroes de DC en la taquilla ha sido decepcionante, con “Blue Beetle” marcando el séptimo fracaso consecutivo en recaudación.

Los 7 fracasos de DC en taquilla

La última película que logró un éxito comercial dentro de DC fue “ ¡Shazam! ” en abril de 2019. Desde entonces, la cadena de fracasos ha sido innegable:



“Aves de Presa” : 201 millones de dólares recaudados

: 201 millones de dólares recaudados “Wonder Woman 1984" : 166 millones

: 166 millones “El Escuadrón Suicida” : 167 millones

: 167 millones “Black Adam” : 391 millones

: 391 millones "¡Shazam! La Furia de los Dioses” : 132 millones

: 132 millones “Flash” : 268 millones

: 268 millones “Blue Beetle": 43 millones hasta la fecha

Aunque “ Black Adam ” fue relativamente exitosa en términos de recaudación, sus altos costos de producción requerían aún más para ser considerada un éxito financiero. La película “Black Adam” ha dejado a DC en una posición incómoda, ya que su secuela fue cancelada a pesar del potencial de Dwayne Johnson como protagonista.

Si bien algunas películas como “Wonder Woman 1984” y “El Escuadrón Suicida” pueden encontrar explicación en el lanzamiento simultáneo en HBO Max, el panorama general de DC sigue siendo preocupante. A pesar de los éxitos individuales como “Joker” y “The Batman”, que han recaudado considerables sumas, no forman parte de la narrativa continua del DC.

La esperanza recae en “ Aquaman 2 ”, que aún no ha sido estrenada y que enfrenta una presión significativa para restaurar la confianza en la franquicia. La primera entrega de “Aquaman” dirigida por James Wan fue el mayor éxito de DC hasta la fecha, recaudando 1.148 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, la inestabilidad del DC y los cambios en la producción han generado incertidumbre sobre el éxito de la próxima entrega.

Con “Blue Beetle” sumándose a la lista de fracasos, DC enfrenta el desafío de revitalizar su universo cinematográfico y recuperar la confianza de los espectadores. El futuro de las películas de superhéroes de DC en la taquilla está en juego, esperando que las próximas entregas puedan romper esta racha de malos resultados.

