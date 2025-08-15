Así será Vought Rising, la nueva precuela de The Boys ambientada en los 50’s

Amazon Prime Video liberó las primeras imágenes oficiales de Vought Rising , la esperada precuela de The Boys. El proyecto, anunciado hace algunos años, finalmente comienza a tomar forma y se perfila como el siguiente gran capítulo dentro del llamado “Universo Cinematográfico Vought” (VCU).

En este primer adelanto se presentaron cuatro personajes que serán clave en la historia:



Jensen Ackles retoma su papel como Soldier Boy

retoma su papel como Soldier Boy Mason Dye como Bombsight

como Bombsight Elizabeth Posey como Private Angel

como Private Angel Will Hochman como Torpedo

A excepción de Soldier Boy, todos son héroes inéditos dentro de la franquicia.

Once upon a time, these four were as American as apple pie. Say hello to the supes of VOUGHT RISING - a new origin story set in the world of The Boys - in production this month.



First up, Jensen Ackles as Soldier Boy… pic.twitter.com/eqbHTi00kN — THE BOYS (@TheBoysTV) August 14, 2025

¿De qué tratará ‘Vought Rising’?

La serie se ubicará en los años cincuenta, poco después de la Segunda Guerra Mundial y en pleno inicio de la Guerra Fría. La trama explorará los orígenes de la corporación Vought y el surgimiento del primer grupo de superhéroes, en un contexto dominado por espionaje, conspiraciones y un misterioso asesinato.

Con este giro hacia el género de suspenso y espías, Vought Rising buscará mantener el sello de violencia, sátira y crítica social que caracteriza a The Boys .

Posible estreno de ‘Vought Rising’

De acuerdo con medios especializados, la producción de la precuela arrancará en la segunda mitad de agosto de 2025. Se estima que su estreno llegue entre finales de 2026 e inicios de 2027, justo cuando concluya la serie principal, actualmente en su última temporada.

La franquicia de The Boys se ha expandido con proyectos como Gen V, estrenada en 2023, que mostró una nueva generación de “supera” en un ambiente universitario.

Ahora, con Vought Rising, Prime Video busca profundizar en la historia del universo y mantener viva la saga para los millones de seguidores que han convertido a la serie en un fenómeno global.

