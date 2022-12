Adiós Superman bye bye bye, Henry Cavill ya no será el Hombre de Acero

En 2013 Warner Bross y DC Cómics sorprendieron a los fans de Superman con la llegada de El Hombre de Acero, una película dirigida por Zack Snyder y escrita por David S. Goyer que además contó con la producción de Christopher Nolan, quien le diera un giro al mundo fantástico del cine de superhéroes con la trilogía de El Caballero de la Noche y que para la película basada en el último hijo de Kriptón ponía su enfoque y visión para llevar a Henry Cavill a ser el mejor Clark Kent para muchos, y convertirse en un filme de gran calidad y que proyectaría al actor británico a la cumbre de su carrera.

¿Por qué Henrry Cavill ya no será Superman?

A pesar de que Henry Cavill logró hacer de su Clark Kent / Superman un personaje entrañable durante las tres películas en las que lo interpretó y que se tenían proyectos con el británico para seguir siendo el Hombre de Acero, esos planes ya no se llevarán a cabo, pues el propio actor ha dado a conocer que no volverá a interpretar a este superhéroe y lo hizo a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales en el que da a entender que dejar de ser Superman es una decisión de los nuevos encargados de la franquicia de DC en la pantalla grande.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciaría mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso.

James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas.

Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está por aquí.





¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están allí!

Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba.” Publicó el actor.

Henry Cavill ya no será Superman en el Universo Cinematográfico de DC

¿Cuántas veces interpretó Henrry Cavill a Superman?

Henry Cavill debutó como Superman en 2013 con El Hombre de Acero y tres años después retomó el personaje en Batman V Superman al lado de Benn Affleck, para un año más tarde, en 2017, encarnar por última vez a Clark Kent en La Liga de la Justicia al lado de Ezra Miller, Gal Gadot, Jason Momoa y otros actores dirigidos por Zack Snyder.

Sin duda alguna Henry Cavill hizo que cuando uno habla de Superman en el cine lo asocie con el actor británico y su interpretación quedará en la historia con el auténtico Hombre de Acero.

¿Te gusta la decisión de que Henry Cavill no vuelva a interpretar a Superman? Platícanos en nuestras plataformas.

