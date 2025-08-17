¡Luto en Hollywood! Muere Terence Stamp, legendario villano de Superman

El actor británico Terence Stamp, quien interpretó al malvado General Zod en las películas de Superman , murió a la edad de 87 años, informó su familia la mañana de este domingo 17 de agosto.

El actor se hizo famoso en los años 60 tras interpretar al archienemigo General Zod en Superman y Superman II, que han sido de las más exitosas del superhéroe.

¡Ya salió! DC Comics lanza primer tráiler de Superman con Krypto incluido [VIDEO] DC Comics lanzó este 19 de diciembre de 2024 el tráiler oficial de Superman que se estrenará en cines en el próximo 2025; mira aquí las primeras imágenes.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer por Reuters, la familia aseguró que Terence Stamp deja detrás de sí una obra extraordinaria y un legado, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando a los nuevos talentos y conmoviendo a la gente por mucho años más.

Películas en donde participó Terence Stamp

El actor Terence Stamp participó en decenas de películas, entre las más destacadas están:



Billy Budd’ (1962)

Escándalo en la aulas (1962)

El coleccionista (1965)

La venganza de Stephen Frears (1984)

Las aventura de Priscilla, reina del desierto’ (1994)

La mansión embrujada (2004)

¿Cuál fue la trayectoria de Terence Stamp?

El actor nació en el East End de Londres el 22 de julio de 1938 y fue testigo de los bombardeos de la ciudad durante la II Guerra Mundial. A pesar de nacer en una familia de origen humilde soñó en grande. Su padre fue fogonero de remolcador y aunque más de una vez le dijo a Terence que no podía estudiar actuación porque ellos no pertenecían a ese mundo, Stamp luchó por una beca para la escuela de arte dramático.

Terence saltó a la fama tras su debut en Billy Budd (1962), que cuenta la historia de un joven marinero ingenuo. Su papel valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto y un Globo de Oro.

Antes de que le ofrecieran el papel de General Zod en Superman , se alejó del mundo de la actuación para viajar a la India donde estudió yoga y vivió en un retiro espiritual.

