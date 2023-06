The Flash: La redención de DC; reseña SIN SPOILERS ¿Tiene escenas post créditos?

The Flash es uno de los estrenos más esperados, desde aquel día en el que se supo que estaría basada en la serie de cómics Flashpoint y que continuaría con el universo creado por DC con personajes como el Batman de Ben Affleck, la Wonder Woman de Gal Gadot o el Superman de Henrry Cavill; todo esto dotó de ingredientes que generaron expectativa por la película protagonizada por Ezra Miller, pero lo que rompió la barrera de la ansiedad y provocó querer verla ya, fue cuando se develó que Michael Keaton volvería a enfundarse en el manto del murciélago de Ciudad Gótica para interpretar una vez más al Batman de Tim Burton.

¿Adivinen quién ya vió The Flash ? ¡Sencillamente es BRUTAL!

¿Qué tan buena es The Flash?

El inicio de The Flash es trepidante, con el sello característico de Ezra Miller como Barry Allen y los primeros chistes (que no resultan rebuscados o sosos) te preparan para la primera secuencia de acción en la que se deja claro que el superhéroe más rápido del universo ha madurado y es un miembro activo e importante de la Liga de la Justicia.

A partir de ahí todo comienza a entrelazarse al grado de que, y como sabemos, Barry intentará corregir el pasado para tener un mejor futuro, sin embargo, esto no resulta del todo bien para su personaje, no así para la audiencia, pues la película comienza a atraparte con cargas de nostalgia, cameos inesperados y de los que no teníamos ni idea, así como una dinámica que hacen que las 2 horas y 35 minutos que dura el filme se pasen de forma ligera y sin sentirlas.

¿La película de Batman en donde sale Flash?

Tampoco es un secreto que veríamos de nuevo al Batman de Ben Affleck, este Caballero de la Noche que hemos visto en cuatro entregas de este universo de DC y que nos muestra a un murciélago que ha alcanzado la madurez y que sabe perfectamente las consecuencias de haber decidido ser un héroe enmascarado, por lo que cree tener la responsabilidad de llevar a Barry en ese camino, pero al parecer esta no es una misión sencilla.

El Batman de Affleck regresa para demostrar que en cuanto a físico y secuencias de pelea sigue siendo el mejor, dejándonos con ganas de más y de ¿por qué no? Haber tenido una película en solitario de su interpretación.

Pero lo mejor de Batman en The Flash es el regreso de Michael Keaton como el primer Caballero de la Noche que vimos en la gran pantalla, en una actuación sublime que encaja a la perfección con lo que se esperaba; longevo, inteligente y retirado, pero con las habilidades siempre a tono para lo que venga, vemos a un Batman que emociona y llena la pantalla en cada aparición.

Pero, es importante mencionar que a pesar de las presencias del Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, el protagonismo de Flash no se pierde, la película es suya de principio a fin y los problemas que causa, así como su humor son el aderezo principal de este filme.

En conclusión, The Flash te va a hacer emocionarte, reír, llorar y mantenerte expectante, pues redime lo malo que había hecho este universo de DC en el cine; lo hace sí, basándose en la nostalgia y emotividad ya que, si bien los efectos de pronto dejan de ser lo más espectacular, esto pasa segundo término, pues la película tiene una historia bastante bien llevada y un guion altamente sustentado, no hay escenas que sobren, ni personajes que sean introducidos de manera forzada. Cabe hacer una mención aparte para la actuación doble de Ezra Miller que cautiva y hace olvidar los momentos que ha vivido fuera de los sets de grabación, además Sarah Calle como Supergirl lo hace de manera épica también, sin dejar de mencionar a Maribel Verdú en el papel de Nora Allen, mamá de Barry, que es el pilar de la historia y que con un par de escenas hace que te enamores al grado de entender por qué Barry provoca todo lo que pasa para tratar de recuperarla.

¿Cuántas escenas post créditos tiene The Flash?

Y efectivamente como ya es una costumbre en las películas de superhéroes, debes esperar al final de los créditos, pues tiene una escena post créditos que no puedes perderte si eres fan de este universo en el cine de DC y de sus entrañables personajes.

¿Cuándo se estrena The Flash?

Podrás disfrutar The Flash a partir del miércoles 14 de junio en algunas salas de cine del país y el día de su estreno mundial en todos los complejos el jueves 15.

