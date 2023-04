Lanzan segundo trailer de The Flash; la épica apuesta de DC con el Batman de Keaton y Ben Affleck

El verano está más cerca de lo que creemos y con él llegará una de las apuestas más grandes de DC Cómics y Warner Bros para maracar el inicio del cierre del universo que crearon desde la llegada de The Man of Steel en 2013 y que continuó con BatmanVSuperman, Justice League las dos entregas de Wonder Woman, Aquaman y las películas de Shazam, por lo que a pesar de no ver nada tan revelador en el segundo trailer de The Flash , podemos esperar cualquier cosa, y una que otra aparición además de la de Zod, el Batman de Michael Keaton y el de Ben Affleck.

The Flash está destinanda a marcar a la industria del cine de superhéroes, pues en ese filme podremos ver por primera vez a dos actores interpretando, cada quien a su versión de Batman y obviamente eso ya es un ingrediente fantástico que se potencializa al ver a Michael Keaton portando el manto del murciélago como lo hizo en 1989 y 1992 en Batman y Batman Returns.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Segundo trailer de The Flash

El segundo trailer de The Flash solo hace que den más ganas de que llegue la película a los cines y podamos verla, pues muestra un poco más de lo que será el peso del Batman de Michael Keaton en la historia y las consecuencias de tratar de arreglar el pasado para componer el futuro.

Puedes leer también: ¿Batman bisexual? Nuevo cómic del superhéroe plantea esta posibilidad

Es relevante saber que a pesar de los problemas que Ezra Miller ha tenido fuera de los sets de grabación, la película se logró y está lista para llegar a la gran pantalla y volver locos a los fans de los superhéroes de DC Cómics.

Podría interesarte: Trailer de Blue Beetle, superhéroe latino de DC cómics que llega al cine

¿De qué trata The Flash?

The Flash está basada en el cómic Flashpoint donde Barry Allen intenta viajar al pasado para salvar a sus padres, pero termina creando una paradoja en el tiempo y llega a una realidad en la que Thomas Wayne es Batman, las amazonas de Wonder Woman y la Atlántida de Aquaman están en guerra, Martha Wayne es el Joker y Cyborg el héroe más importante y Barry tendrá que buscar la forma de volver a su realidad en el tiempo.

Sin embargo en The Flash, es poco probable que todo esto ocurra, pero cualquier cosa podría pasar.

Mira también: ¡Él es Batman! Poncho Herrera gana Mejor Actor como Caballero de la Noche

¿Cuándo se estrena The Flash?

The Flash llegará a las pantallas de cine en México el próximo mes de junio, el día viernes 16 para ser exactos y debes estar pendiente para que consigas tus boletos porque la preventa en complejos de cine comenzará muy pronto.

adn40 Siempre Conmigo.