Pagan con tacos de canasta a cientos de acarreados que llegan al Zócalo CDMX

Con información de Rubén Mendoza...

Atrás quedaron los jugos y sándwiches, este domingo 27 de septiembre, la Cuarta Transformación o la 4T tendrá un nuevo evento en la Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) en donde, en lugar de apelar a la convicción ciudadana, pagan a acarreados, pero ahora con tacos de canasta.

Los camiones donde las personas pueden pasar por su desayuno están sobre las principales avenidas que tienen acceso al primer cuadro de la capital, mismos que ya están cerrados, complicando la vialidad para aquellos que no quieren el evento de este día.

Se prevé que en la Plaza de la Constitución se congreguen más de 200 mil personas.

⭕️Tienen que llegar con la panza llena para aguantar



Cientos de acarreados llegan al Centro de la CDMX para llenar un evento programado en el Zócalo. Los recibieron con tacos de canasta antes del mitin



📹: Rubén Mendoza (@mendoza_ruben) pic.twitter.com/NsWJpXkaki — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 27, 2026

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Cierres en CDMX hoy domingo 27 de septiembre

Si tú debes de ir al centro de la Ciudad de México durante este domingo, pero quieres evitar todo el evento de acarreados, entonces toma en cuenta las siguientes afectaciones viales:

Circuito Plaza de la Constitución

Avenida 20 de Noviembre

Calle 5 de Febrero

Calle José María Pino Suárez

Calle 5 de Mayo

Calle de Moneda

Calle República de Brasil

🚨 #AlertaADN | Cierran acceso a carriles centrales de #Tlalpan, con dirección Zócalo de la CDMX a la altura de viaducto, el acceso únicamente es para transporte de acarreados a un evento



📹: Carmen Sánchez (@Carmen_mx1) pic.twitter.com/Ezk3qzxbmz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 27, 2026

Es importante mencionar que, pese a que no estaba informado previamente, autoridades de tránsito de la Ciudad de México cerraron carriles centrales de Tlalpan con dirección al Zócalo y sólo están dejando pasar a aquellos que se dirigen al centro, es decir, a los acarreados.

Además, no importa que vayas caminando o en carro, las entradas al primer cuadro ya tiene complicaciones, pues sobre avenida Juárez ya hay afectaciones viales y cientos de personas sin avanzar.

Acarreados Cientos de personas se reúnen en el centro de la CDMx (Rubén Mendoza | Azteca Noticias)

Alternativas al Zócalo CDMX hoy domingo

En tanto, estas son las rutas alternas para que puedas circular libremente sin tantos conflictos:

Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier)

Circuito Interior

Avenida Pase de la Reforma

Por otro lado, toma en cuenta que la estación Zócalo, de la línea 2 del Metro CDMX, se encuentra cerrada, por lo que deberás bajarte antes o después de ésta.

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