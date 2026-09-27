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¿Cómo va el Metro y Metrobús hoy?: estación Zócalo del STC sin servicio este domingo 27 de septiembre
/Política/Nota

Pagan con tacos de canasta a cientos de acarreados que llegan al Zócalo CDMX

Lo importante es que se vea lleno el Zócalo de la capital y es por eso, que al más puro estilo del siglo pasado, la 4T lleva acarreados al evento de este domingo

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Con información de Rubén Mendoza...

Atrás quedaron los jugos y sándwiches, este domingo 27 de septiembre, la Cuarta Transformación o la 4T tendrá un nuevo evento en la Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) en donde, en lugar de apelar a la convicción ciudadana, pagan a acarreados, pero ahora con tacos de canasta.

Los camiones donde las personas pueden pasar por su desayuno están sobre las principales avenidas que tienen acceso al primer cuadro de la capital, mismos que ya están cerrados, complicando la vialidad para aquellos que no quieren el evento de este día.

Se prevé que en la Plaza de la Constitución se congreguen más de 200 mil personas.

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Cierres en CDMX hoy domingo 27 de septiembre

Si tú debes de ir al centro de la Ciudad de México durante este domingo, pero quieres evitar todo el evento de acarreados, entonces toma en cuenta las siguientes afectaciones viales:

  • Circuito Plaza de la Constitución
  • Avenida 20 de Noviembre
  • Calle 5 de Febrero
  • Calle José María Pino Suárez
  • Calle 5 de Mayo
  • Calle de Moneda
  • Calle República de Brasil

Es importante mencionar que, pese a que no estaba informado previamente, autoridades de tránsito de la Ciudad de México cerraron carriles centrales de Tlalpan con dirección al Zócalo y sólo están dejando pasar a aquellos que se dirigen al centro, es decir, a los acarreados.

Además, no importa que vayas caminando o en carro, las entradas al primer cuadro ya tiene complicaciones, pues sobre avenida Juárez ya hay afectaciones viales y cientos de personas sin avanzar.

Acarreados Cientos de personas se reúnen en el centro de la CDMx (Rubén Mendoza | Azteca Noticias)

Alternativas al Zócalo CDMX hoy domingo

En tanto, estas son las rutas alternas para que puedas circular libremente sin tantos conflictos:

  • Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier)
  • Circuito Interior
  • Avenida Pase de la Reforma

Por otro lado, toma en cuenta que la estación Zócalo, de la línea 2 del Metro CDMX, se encuentra cerrada, por lo que deberás bajarte antes o después de ésta.

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