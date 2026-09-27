Pagan con tacos de canasta a cientos de acarreados que llegan al Zócalo CDMX

Con información de Rubén Mendoza...
Atrás quedaron los jugos y sándwiches, este domingo 27 de septiembre, la Cuarta Transformación o la 4T tendrá un nuevo evento en la Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) en donde, en lugar de apelar a la convicción ciudadana, pagan a acarreados, pero ahora con tacos de canasta.
Los camiones donde las personas pueden pasar por su desayuno están sobre las principales avenidas que tienen acceso al primer cuadro de la capital, mismos que ya están cerrados, complicando la vialidad para aquellos que no quieren el evento de este día.
Se prevé que en la Plaza de la Constitución se congreguen más de 200 mil personas.
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Cierres en CDMX hoy domingo 27 de septiembre
Si tú debes de ir al centro de la Ciudad de México durante este domingo, pero quieres evitar todo el evento de acarreados, entonces toma en cuenta las siguientes afectaciones viales:
- Circuito Plaza de la Constitución
- Avenida 20 de Noviembre
- Calle 5 de Febrero
- Calle José María Pino Suárez
- Calle 5 de Mayo
- Calle de Moneda
- Calle República de Brasil
Es importante mencionar que, pese a que no estaba informado previamente, autoridades de tránsito de la Ciudad de México cerraron carriles centrales de Tlalpan con dirección al Zócalo y sólo están dejando pasar a aquellos que se dirigen al centro, es decir, a los acarreados.
Además, no importa que vayas caminando o en carro, las entradas al primer cuadro ya tiene complicaciones, pues sobre avenida Juárez ya hay afectaciones viales y cientos de personas sin avanzar.
Alternativas al Zócalo CDMX hoy domingo
En tanto, estas son las rutas alternas para que puedas circular libremente sin tantos conflictos:
- Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier)
- Circuito Interior
- Avenida Pase de la Reforma
Por otro lado, toma en cuenta que la estación Zócalo, de la línea 2 del Metro CDMX, se encuentra cerrada, por lo que deberás bajarte antes o después de ésta.
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