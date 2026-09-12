Enrique Vargas volvió a poner los reflectores sobre Huixquilucan, Estado de México, pero esta vez no precisamente por un mensaje de conciliación entre partidos.

Durante un acto público, el senador del PAN lanzó una fuerte advertencia contra integrantes de Morena y utilizó una expresión que rápidamente llamó la atención, ¿qué fue lo que dijo? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué dijo Enrique Vargas contra Morena?

Fue durante un acto público, en donde el senador del PAN, Enrique Vargas arremetió contra los integrantes de Morena durante su discurso y aseguró que el PAN está listo para enfrentarlos electoralmente.

“Poquitos, chitos, ridículos, payasos, de Morena, de aquí del municipio de Huixquilucan, los vamos a reventar”, dijo el senador.

Posteriormente, Vargas aseguró que Acción Nacional mantendrá la disputa política en el municipio y lanzó una segunda advertencia:

“Aquí está Enrique Vargas y aquí está Acción Nacional. Cueste lo que cueste, los vamos a reventar y les vamos a ganar todas las elecciones electorales”.

El legislador cerró su intervención con una pregunta dirigida a los asistentes: “¿Se puede o no se puede?”, antes de rematar con un “¡Que viva Acción Nacional!”.

Enrique Vargas ya prepara al PAN para las elecciones de 2027

La advertencia de Enrique Vargas ocurre mientras el PAN comienza a mover sus piezas rumbo a las elecciones de 2027.

En Huixquilucan, el senador llamó a su equipo político a mantenerse unido y trabajar desde ahora para la próxima contienda.

Vargas aseguró que Acción Nacional buscará volver a ganar el municipio y presumió los resultados que el partido ha obtenido en procesos anteriores; incluso recordó que en 2018 el PAN ganó Huixquilucan por una diferencia de más de 42 mil votos.

Durante ese encuentro, el senador también sostuvo que el blanquiazul está preparado para competir y que buscará demostrar nuevamente su fuerza política en el municipio de cara a 2027.

Y mientras el PAN ya mueve sus piezas rumbo a 2027, las palabras de Enrique Vargas dejan una cosa clara: en Huixquilucan la pelea electoral promete subir de tono.

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