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¿Dónde está Rubén Rocha Moya? El gobernador de Sinaloa pidió licencia y mantiene su paradero en reserva

La ausencia de Rubén Rocha Moya ocurre mientras Sinaloa continúa enfrentando una crisis de violencia; el manejo de las investigaciones y la actuación de las autoridades federales también forman parte del debate sobre justicia y seguridad en el estado.

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Por: Ximena Ochoa

Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo de gobernador de Sinaloa, en un contexto marcado por la violencia y los reclamos de habitantes por la situación de seguridad.

La crisis de violencia en Sinaloa ha dejado homicidios, desapariciones y desplazamientos; mientras tanto, la ausencia del gobernador mantiene la atención sobre la respuesta de las autoridades.

Los señalamientos de un respaldo de la Cuarta Transformación y de la Fiscalía General de la República (FGR) a Rocha Moya forman parte de las acusaciones políticas sobre un posible trato diferenciado.

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