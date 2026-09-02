Alcaldías donde no habrá reelección en CDMX

Para las elecciones de 2027 en la Ciudad de México (CDMX), no habrá reelección en un total de 4 alcaldías, debido a que sus actuales titulares constitucionalmente ya cumplieron sus dos periodos consecutivos permitidos por la legislación local (2021-2024 y 2024-2027).

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¿En qué alcaldías no habrá reelección en 2027?

Los alcaldes de estas demarcaciones concluyen definitivamente su segundo mandato:

Coyoacán (Gobernada por Giovani Gutiérrez)

Gustavo A. Madero (Gobernada por Janecarlo Lozano)

Iztapalapa (Gobernada por Aleida Alavez)

Miguel Hidalgo (Gobernada por Mauricio Tabe)

¿Qué pasa con las alcaldías restantes?

En las otras 12 demarcaciones de la CDMX, los alcaldes iniciaron su primer periodo en 2024. Legalmente sí tienen derecho constitucional a buscar la reelección por un periodo más en 2027, dado que la reforma federal impulsada para eliminar por completo la reelección inmediata no entrará en vigor sino hasta los procesos electorales del 2030.

Las alcaldías con derecho a reelección en 2027 son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Iztacalco

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano

Carranza

Xochimilco

Reforma contra la no reelección y el nepotismo electoral

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta de reforma en materia de no reelección y nepotismo electoral, la cual establece que a partir de los comicios del 2030 queda estrictamente prohibida la reelección consecutiva para alcaldes, concejales, diputados locales y federales y senadores en todo el país.

La legislación electoral mexicana permitía a los alcaldes gobernar hasta por dos periodos consecutivos (tres años iniciales y tres años de reelección). Con la nueva reforma federal y local, se regresa al principio histórico de “Sufragio efectivo, no reelección”, instaurado por Francisco I. Madero durante la Revolución Mexicana.

Los puntos principales son:

Prohibición inmediata : A partir del proceso electoral que culminará en 2030, ningún alcalde que se encuentre en funciones podrá postularse para el periodo inmediato posterior.

: A partir del proceso electoral que culminará en 2030, ningún alcalde que se encuentre en funciones podrá postularse para el periodo inmediato posterior. Periodo de descanso : Quienes aspiren a ocupar un cargo nuevamente deberán esperar por lo menos un periodo completo de tres años antes de postularse otra vez.

: Quienes aspiren a ocupar un cargo nuevamente deberán esperar por lo menos un periodo completo de tres años antes de postularse otra vez. Antinepotismo: Adicionalmente, la ley prohíbe que familiares directos (hasta el cuarto grado) de los gobernantes salientes compitan para sucederlos de forma inmediata en el cargo.

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