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Un nuevo partido, Somos México

En esta entrevista, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, quién explica el complejo proceso para crear un nuevo partido político en México y comparte su experiencia al frente de la organización Somos México (Somos MX).

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Por: Redacción adn Noticias

Jacobo sostiene que las barreras de entrada al sistema político mexicano se han vuelto cada vez más restrictivas, pues actualmente solo es posible intentar el registro cada seis años y se exigen más de 200 asambleas distritales, al menos 254 mil afiliados y una estricta fiscalización de recursos. Relata las dificultades para recorrer el país, vencer el escepticismo ciudadano hacia los partidos y financiar el proyecto mediante donaciones transparentes.

También describe los controles del INE y las auditorías a las que fueron sometidos. También, denuncia presuntas irregularidades y acciones de Morena para afectar el proceso de registro de nuevas fuerzas políticas, incluyendo disputas sobre afiliaciones y acceso a información sensible. Jacobo afirma que Somos MX cumple los requisitos legales y confía en obtener su registro como partido político nacional.

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