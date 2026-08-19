Mesa República MX: Andy López Beltrán sin visa y Morena intensifica defensa para el hijo de AMLO

Morena cerró filas con Andy López Beltrán después de que Estados Unidos revocara su visa; la dirigencia del partido calificó la medida como un acto de injerencia política.

Ariadna Montiel defendió públicamente al hijo de AMLO y sostuvo que el caso debe analizarse desde la perspectiva de la soberanía mexicana.

La cancelación de la visa ocurre mientras la oposición exige explicaciones e investigaciones sobre Andy López, aunque la FGR ha señalado que no tiene una investigación abierta en su contra.

Conoce el debate completo en el video.