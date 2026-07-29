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¿Por qué el gobierno decidiría lo que ves? Buscan censurar a México con nueva reforma de audiencias

México es uno de los países con mayores peligros para los periodistas; ahora una nueva ley busca censurar a los medios de comunicación.

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Por: Samuel Aguirre
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