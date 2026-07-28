Oposición acusa a Morena de concentrar el poder y debilitar los contrapesos

Legisladores del PRI y el PAN acusaron a Morena de concentrar el poder en los tres niveles del Estado.

Señalaron que en la Comisión Permanente se bloquean iniciativas presentadas por la oposición, incluidas propuestas en materia de seguridad.

También criticaron las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo, al considerar que afectan al Poder Judicial y a los organismos autónomos.

Los partidos de oposición compararon la situación política de México con otros países de la región, específicamente Nicaragua y advirtieron sobre un debilitamiento de los contrapesos institucionales.