Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa inicia una nueva etapa con reformas y nuevo Consejo Directivo

El Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (CNTFJA) comenzó con una nueva etapa de fortalecimiento institucional luego de aprobar una serie de reformas, además de renovar su estructura directiva, con el objetivo de impulsar la profesionalización, la capacitación, además del desarrollo de la justicia administrativa en México.

Durante una Asamblea General Extraordinaria y una Asamblea General Ordinaria, las personas asociadas avalaron la transformación del antiguo Colegio Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (CONAMAG) al nuevo Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una modificación que busca ampliar la participación de quienes integran este órgano jurisdiccional, además de consolidarlo como un espacio de actualización académica y fortalecimiento institucional.

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Nueva etapa del Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Entre las principales modificaciones estatutarias destacan la ampliación de la participación de las magistraturas de Sala Superior y de Salas Regionales, así como la incorporación de nuevos mecanismos de integración que fortalecen la paridad, la representatividad y la participación institucional.

Asimismo, se simplificó el procedimiento para la elección del Consejo Directivo, con el propósito de hacer más ágil y eficiente la renovación de sus órganos de gobierno.

Cabe decir que con estas reformas se busca fortalecer la colaboración entre quienes integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y promover una mayor vinculación académica y profesional.

¿Quién encabezará el nuevo Consejo Directivo?

Durante la sesión participó el Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y asociado del Colegio, quien destacó la importancia de esta organización como un espacio para impulsar el desarrollo académico, técnico y profesional de las magistraturas.

Como resultado de los acuerdos alcanzados, el Consejo Directivo para el periodo 2026-2028 quedó integrado de la siguiente manera:

Presidenta: Magistrada Ariadna Camacho Contreras

Vicepresidente: Magistrado Eduardo Santillán Pérez

Secretaria: Magistrada Berenice Martínez Mejía

Tesorera: Magistrada Mónica Guadalupe Osornio

Vocales: Magistrada Sylvia Marcela Robles Romo y Magistrado César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

Los dos primeros forman parte de la Sala Superior, mientras que el resto de los integrantes pertenecen a las Salas Regionales del Tribunal.

Magistrada Ariadna Camacho Contreras El Consejo Directivo será presidido por la Magistrada Ariadna Camacho Contreras.

¿Cuál será la misión del nuevo Colegio Nacional?

Con esta renovación, el CNTFJA busca consolidarse como un referente nacional e internacional en materia de justicia administrativa, promoviendo la investigación jurídica, el análisis del marco normativo, la actualización permanente y el intercambio de conocimientos entre las personas juzgadoras.

Además, el organismo pretende fortalecer la colaboración institucional para contribuir al Estado de derecho, impulsando una justicia administrativa más moderna, eficiente, cercana, además de accesible a la ciudadanía.

De hecho, con la creación de espacios de diálogo, capacitación y cooperación entre las magistraturas también forma parte de la estrategia para fortalecer la función jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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