Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Explotan dos bombas cerca de donde se hospeda Emmanuel Macron en Siria; hay heridos
/Política/Nota

Tribunal Electoral de Michoacán sanciona a Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz; estas son las sanciones

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán avaló que las expresiones de Noroña en su canal de YouTube demeritan a la alcaldesa de Uruapan

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

Tras analizar el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-VPMG-005/2026, los magistrados determinador que el expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República incurrió en expresiones que demeritan la imagen y persona de la presidente municipal.

La acción fue cometida durante una de las transmisiones en vivo en el canal GF Norona Oficial en YouTube.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué los magistrados decidieron sancionar a Gerardo Fernández Noroña?

De acuerdo a los magistrados, el legislador utilizó elementos de la vida privada de Quiroz para darle una “connotación negativa” a su trabajo público, específicamente sacó a relucir el tema del asesinato de su esposo, el expresidente municipal Carlos Manzo.

Los comentarios ocurrieron a finales del año pasado cuando sugirió que el lamentable hecho presuntamente despertó “la ambición” de tener más protagonismo en la política local.

¿Cuáles son las sanciones que el Tribunal Electoral impuso a Grecia Quiroz?

La resolución del tribunal establece que las medidas de reparación del daño a favor de Grecia Quiroz serán:

Conviene recordar que el pasado mes de febrero, el Tribunal Electoral de Michoacán ordenó a Noroña eliminar fracciones de dos videos debido a expresiones misóginas con las que se refiere a la alcaldesa.

Es importante mencionar que la sanción no es definitiva, puesto que el senador morenista tiene derecho a impugnar la sentencia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO