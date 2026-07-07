Tribunal Electoral de Michoacán sanciona a Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz; estas son las sanciones

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

Tras analizar el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-VPMG-005/2026, los magistrados determinador que el expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República incurrió en expresiones que demeritan la imagen y persona de la presidente municipal.

La acción fue cometida durante una de las transmisiones en vivo en el canal GF Norona Oficial en YouTube.

Noroña sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz



El Tribunal Electoral de Michoacán confirmó la sanción



Deberá ofrecer una disculpa pública y será inscrito durante seis meses en el registro nacional de agresores pic.twitter.com/Q7saulDvwj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 7, 2026

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¿Por qué los magistrados decidieron sancionar a Gerardo Fernández Noroña?

De acuerdo a los magistrados, el legislador utilizó elementos de la vida privada de Quiroz para darle una “connotación negativa” a su trabajo público, específicamente sacó a relucir el tema del asesinato de su esposo, el expresidente municipal Carlos Manzo.

Los comentarios ocurrieron a finales del año pasado cuando sugirió que el lamentable hecho presuntamente despertó “la ambición” de tener más protagonismo en la política local.

¿Cuáles son las sanciones que el Tribunal Electoral impuso a Grecia Quiroz?

La resolución del tribunal establece que las medidas de reparación del daño a favor de Grecia Quiroz serán:

Ofrecer una disculpa pública

Inscrito por seis meses en los registros nacional y estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Conviene recordar que el pasado mes de febrero, el Tribunal Electoral de Michoacán ordenó a Noroña eliminar fracciones de dos videos debido a expresiones misóginas con las que se refiere a la alcaldesa.

Es importante mencionar que la sanción no es definitiva, puesto que el senador morenista tiene derecho a impugnar la sentencia.

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