Grecia Quiroz impugna reforma electoral de Michoacán ante la SCJN

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma electoral en Michoacán.

La alcaldesa llegó acompañada por Carlos Bautista Tafolla y Julián LeBarón, quienes respaldaron la iniciativa jurídica con la que buscan que el máximo tribunal del país revise la constitucionalidad de las modificaciones a la legislación electoral michoacana.

En su recorrido hacia la puerta principal del recinto, Quiroz fue acompañada por los gritos de “¡No estás sola!”.

🔴#JustoAhora | La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió a la Suprema Corte (@SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Electoral de Michoacán.



Vía: @ricardotorresr pic.twitter.com/Rtpb8RzcsM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuáles son las restricciones para candidaturas en Michoacán?

La controversia se debe a que el Congreso estatal aprobó, en mayo pasado, establecer nuevos límites para los candidatos independientes rumbo a los comicios de 2027, que consisten en la prohibición de asociarse, coordinarse entre sí o utilizar símbolos, colores, emblemas o mensajes que puedan hacer pensar al electorado que forman parte de una misma plataforma política.

También exige a los independientes que aspiran a la gubernatura 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar su registro.

Esta tarde en declaraciones a medios de comunicación, aseguró que la reforma electoral aprobada no “es piso parejo” para las personas que busquen una candidatura bajo el Movimiento del Sobrero, que encabezaba Carlos Manzo, su esposo quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

No es un piso parejo, en primera, porque nosotros no somos un partido político. En segunda, nosotros no contamos con un recurso que nos ayude a poder transitar — indicó.

Señaló que la iniciativa impediría realizar actividades de campaña a quienes aspiren a un cargo de elección popular bajo la misma figura independiente, por lo que planteó una reforma que les permita acceder a recurso y llevar a cabo actos proselitistas.

La alcaldesa aseveró que utilizarán todas las vías legales para impedir la reforma electoral y pidió a los jueces y magistrados actuar con empatía hacia quienes pretenden contender como candidatos independientes.

Se trata de la segunda acción de inconstitucionalidad que se presenta para impugnar la reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán. La primera fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano.

Con la acción de inconstitucionalidad presentada ante la SCJN, el caso quedará sujeto al análisis de los ministros, quienes determinarán si las modificaciones cumplen con los parámetros establecidos en la Constitución.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.