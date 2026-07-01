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No habrá más T-MEC: Estados Unidos decide no renovar acuerdo con México y Canadá
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T-MEC seguirá hasta 2036 y se revisará cada año; así aplicará el acuerdo

El T-MEC se mantendrá vigente por los próximos 10 años; se renovará cada año

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Escrito por: Adriana Pacheco

Aún si la administración de Donald Trump no manifiesta su intención de prorroga el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la vigencia del acuerdo seguirá hasta 2036, señalaron las autoridades mexicanas.

Esta decisión se tomó poco antes de la primera reunión virtual entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense, Dominic Leblanc y el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard.

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¿Por qué el T-MEC seguirá hasta 2036?

Si Estados Unidos no toma una decisión de hacer una prórroga de 16 años, el T-MEC vigente se mantendrá por los próximos 10 años y se revisaría cada año. Durante este periodo, las tres naciones podrán acordar la ampliación del tratado.

¿Por qué Estados Unidos no quiere renovar el T-MEC?

Una de las razones por las Estados Unidos no pretende renovar el T-MEC es porque busca endurecer las reglas, especialmente para la industria automotriz para aumentar los productos norteamericanos y limitar los productos chinos.

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