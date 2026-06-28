¡No que no! Morenistas hablan con EUA tras señalamientos a otros integrantes de la 4T

Una investigación de The New York Times asegura que al menos una decena de gobernadores, legisladores y otros funcionarios mexicanos, principalmente de Morena, han sostenido conversaciones confidenciales con autoridades de Estados Unidos.

Según el reporte, algunos de estos funcionarios se ofrecieron como informantes para proporcionar datos sobre otros integrantes del partido, en medio de investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.

El diario afirma que los acercamientos buscan obtener posibles beneficios legales o adelantarse a eventuales investigaciones en su contra, con base en testimonios de fuentes que participaron o conocieron las conversaciones.

Hasta el momento, The New York Times no ha revelado la identidad de los presuntos informantes, mientras que las autoridades mexicanas no han confirmado la información publicada por el medio estadounidense.