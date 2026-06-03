“Sería muy bueno que a estas alturas del sexenio se propusiera una revocación de mandato”; opina Leonardo Curzio

Leonardo Curzio, comunicador, académico y analista político, lanzó un reto a la mayoría política del país para mostrar su “verdadera vocación democrática” impulsando un ejercicio de revocación de mandato, pero esta vez enfocado en las cabezas de las entidades federativas y no en el Ejecutivo Federal.

Según su análisis, la mayoría plantea que en un acto de coherencia y convicción participativa, se debería permitir a los ciudadanos evaluar y decidir si los mandatarios estatales continúan en el poder.

De esta manera se cuestiona si los gobiernos realmente están a la altura de las necesidades locales, pues el contraste entre Federación y Estados es abismal, con una brecha del 60% de aprobación en la Presidencia de la República, y casi nula en los estados.

A pesar de que la aprobación está impulsada por los programas sociales que benefician a 49 millones de mexicanos, los gobiernos locales son evaluados por cómo resuelven la vida diaria, la movilidad y el desarrollo de la población, necesidades que no están cumpliendo según la percepción.

Asimismo, Leonardo Curzio señaló que sería un ejercicio muy revelador al ver cómo cambian las sensibilidades de la ciudadanía y de cómo se le quitaría el cargo a un gobernador en funciones que no da resultados.

Finalmente, el conductor de adn Noticias concluyó con ironía, pronosticando que si este ejercicio se llevara a cabo el día de hoy, muchos de los regentes actuales no pasarían la prueba de las urnas, perderían sus puestos o “se dejarían la cabellera, el arete y hasta el vestido”.