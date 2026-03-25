Luisa Alcalde niega irregularidades en gasto de periódico Regeneración

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya detectado irregularidades en el gasto relacionado con el periódico Regeneración, como se señaló El Universal en una publicación reciente. Afirmó que las finanzas del partido han sido revisadas de manera constante y que en 2024 no se encontraron anomalías, además de sostener que Morena ha sido de los partidos menos sancionados.

"Es ABSOLUTAMENTE FALSO que el INE haya detectado trampas en el gasto de Morena para el periódico Regeneración", indicó en su cuenta de X. "El gasto ha sido auditado año con año. En la revisión de 2024 NO SE ENCONTRÓ NINGUNA IRREGULARIDAD. Incluso, en los últimos dos ejercicios, el INE determinó que Morena fue el partido MENOS sancionado", agregó.

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Sobre observaciones previas, explicó que en 2021 el señalamiento por presunta subvaluación en el costo de ejemplares no derivó en sanción y lo atribuyó a economías por producción a gran escala. También aseguró que un incumplimiento en 2018, relacionado con la notificación para verificar el tiraje del periódico, fue corregido en su momento.

Es ABSOLUTAMENTE FALSO que el @INEMexico haya detectado trampas en el gasto de @PartidoMorenaMx para el periódico Regeneración.



El gasto ha sido auditado año con año. En la revisión de 2024 NO SE ENCONTRÓ NINGUNA IRREGULARIDAD. Incluso, en los últimos dos ejercicios, el INE… pic.twitter.com/bhU5YAoYDP — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 25, 2026

Sin embargo, de acuerdo con El Universal, documentos del propio INE indican que las explicaciones del partido sobre los costos reportados en 2021 fueron consideradas insuficientes, por lo que se propuso abrir un procedimiento para revisar el origen y destino de esos recursos. No hay evidencia pública de que el partido guinda haya impugnado esa observación.

En cuanto al caso de 2018, el INE determinó que el partido no atendió adecuadamente el requerimiento sobre la verificación del tiraje. Morena llevó el asunto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero este confirmó la resolución del instituto y validó la sanción económica impuesta.

Así, la política se limitó a descalificar la información como falsa, sin aportar evidencia que sustente su postura.

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