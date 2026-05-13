De nueva cuenta la relación entre México y Estados Unidos (EUA) parece estar en la cuerda floja, pues luego de que el Gobierno de Donald Trump anunciara que se realizarán revisiones en los 53 consulados mexicanos que operan en su territorio, el senador Luis Armando Melgar exigió cero impunidad para Rutilio Escandón, cónsul nacional de Miami.

Los señalamientos en contra de Escandón, se dan mientras Washington endurece su discurso contra los cárteles mexicanos y sus supuestos vínculos con políticos oficialistas de Morena, esto tras las acusaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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Senador pide cero impunidad contra Rutilio Escandón

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que Armando Melgar, senador de la República, señaló que durante años se denunció y advirtió sobre el uso político de espacios del Estado en el extranjero, señalando que hoy en día las consecuencias están “a la vista”.

Luis Armando Melgar señaló públicamente que Rutilio Escandón está vinculado al grupo político de Tabasco liderado por Adán Augusto López de la bancada de Morena y el cual, también ha sido señalado por el caso de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena y La Barredora.

“La revisión de los 53 consulados mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América no es un trámite: es un mensaje político de alto impacto que exhibe el desgaste institucional y la pérdida de confianza en la diplomacia mexicana”, señaló Melgar en sus redes sociales.

¡No más encubrimientos ni redes de protección política!🚨 La revisión de los 53 consulados mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América no es un trámite: es un mensaje político de alto impacto que exhibe el desgaste institucional y la pérdida de confianza en… pic.twitter.com/bYZVyjHlun — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) May 13, 2026

EUA inicia revisiones a los 53 consulados mexicanos en su territorio

De acuerdo con información dada a conocer desde los Estados Unidos el Departamento de Estado inició una revisión interna sobre las operaciones que se realizan en los consulados mexicanos en EUA, esto como parte del endurecimiento político del gobierno de Donald Trump en contra de nuestro país.

Es importante mencionar que, dependiendo de lo que se encuentre en las revisiones, se podría el cierre de consulados mexicanos en EUA.

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