Con gritos de “fuera Morena”, Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, secretario de Organización del partido, fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua por parte de habitantes cansados de la corrupción.

Los habitantes de Chihuahua mostraron el repudio generalizado que se vive en la entidad por el partido guinda, sobre todo luego de los escándalos de sus funcionarios, entre ellos el hijo del expresidente de México.

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¿Cómo recibieron en Chihuahua a ‘Andy’ López Beltrán?

Desde que llegó al Aeropuerto Internacional de Chihuahua junto a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, el hijo de Andrés Manuel López Obrador fue recibido entre abucheos, cartulinas con la leyenda “¿Dónde está Rubén Rocha?” y empujones. Aunque rápidamente sus escoltas le abrieron paso a una camioneta, el momento de alta tensión quedó grabado y rápidamente viralizado.

Y es que muchos mexicanos comienzan a darle la espalda a este narcopartido, sobre todo después de las investigaciones encabezadas por Estados Unidos en donde señalan algunos funcionarios de tener vínculos con el crimen organizado. Rubén Rocha, es uno de ellos.

Polémica por camioneta de ‘Andy’ López Beltrán

La polémica por ‘Andy’ López no acabó cuando se subió a su camioneta, ya que su vehículo casi atropella a los manifestantes, lo que generó todavía mayor indignación por el riesgo.

En las imágenes se puede observar cómo tanto ‘Andy’ López como Ariadna Montiel se abren paso entre la enojada multitud sin emitir alguna declaración y luego son subidos al vehículo que hace peligrosas maniobras.

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