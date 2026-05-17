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Población descontenta por evento de Morena en Chihuahua

Morena marchó en Chihuahua contra Maru Campos y exigió juicio político por presunta traición a la patria, pero la población le dio la espalda a la 4T.

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Por: Ximena Ochoa
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