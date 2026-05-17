A pesar de los acarreados provenientes de varios estados del país, Morena no tuvo la asistencia esperada en la marcha convocada para Chihuahua, en la cual participó la presidenta nacional del partido Ariadna Montiel y ‘Andy’ López Beltrán, uno de los hijos más polémicos del expresidente de México.

En el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, ‘Andy’ López Beltrán fue recibido entre empujones, consignas de “fuera Morena” y cartulinas con la leyenda “¿Dónde está Rubén Rocha”, por parte de los ciudadanos y durante la marcha, su cara reflejó decepción por la poca asistencia.

La “gran marcha” de Morena (@PartidoMorenaMx) en Chihuahua terminó pareciendo más un paseo fantasma 👻🔴



Mientras el partido culpa de un supuesto sabotaje, las imágenes difundidas por el Gobierno estatal muestran una asistencia bastante limitada. Lo que intentaron vender como… pic.twitter.com/r9hOeYpfyD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 17, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Acarreados de Morena bajo el sol durante horas

Las altas temperaturas complicaron la movilización, sobre todo de los adultos mayores y niños, quienes exigían agua que les habían prometido. Al cabo de tres horas, los asistentes se dispersaron y regresaron a los autobuses que los habían llevado bajo el argumento de viajar a la capital de Chihuahua.

A la par, habitantes de la entidad exhibieron los autobuses de los acarreados para participar en la marcha e hicieron bloqueos en vialidades para impedir su ingreso, pues aseguraron que están con su gobernadora, ya que ella sí se enfrenta al narco y no defiende a políticos vinculados con el crimen, como lo hacen otras autoridades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.