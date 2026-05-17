La oposición, encabezada por el PAN y el PRI, calificó de “ridícula” la marcha que organizó Morena en Chihuahua y en contra de la gobernadora Maru Campos el pasado sábado 16 de mayo.

Además, pidieron al partido en el poder responder a las acusaciones en Sinaloa, pues sentenciaron que la respuesta del pueblo fue la primera prueba de que “México no se quedará callado”.

Ambos partidos utilizaron sus redes sociales para denostar la movilización social y acusaron que estuvo llena de “acarreados”, debido a que la 4T “se topó” con el desprecio del pueblo.

Mientras Morena protege al narco y cae en las encuestas, el PAN crece.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/O6J9bywNTW — Acción Nacional (@AccionNacional) May 17, 2026

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PAN calificó de “ridícula” la marcha y cerró filas con Maru Campos

En primer lugar, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, publicó un comunicado de prensa en donde aseguró que la movilización fue ridícula, pues sólo quieren desviar la atención de Sinaloa.

Asimismo, acusaron directamente a los dirigentes de Morena de proteger a los funcionarios señalados por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado.

“La gente ya entendió: mientras ellos encubren a sus narcogobernantes como Rubén Rocha; nosotros, destruimos narcolaboratorios”, explicó, a la par de señalar todo su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, a la cual acusan de “traición a la patria” por presuntamente permitir la entrada de agentes de la CIA a territorio nacional.

¡Todo un fracaso! Así la marcha de MORENA para respaldar a sus narcopolíticos. Prometieron que iban a demostrar músculo en las calles y lo único que demostraron fue que ya ni los suyos les creen. ¡La dirigente del narcopartido MORENA, @A_MontielR, y el cínico y corrupto Andy… pic.twitter.com/VEPgynOWeF — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 17, 2026

PRI acusó de “soberbios” a los dirigentes de Morena

Por otro lado, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, calificó a los dirigentes de Morena de soberbios, especialmente a Andy López Beltrán, secretario general del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“¡Para que se les quite lo soberbios! Así recibieron en Chihuahua a Ariadna Montiel, la nueva dirigente del narcopartido Morena, y al bueno para nada, rata y corrupto Andy López Beltrán. Se toparon con el desprecio ciudadano, con el repudio del pueblo y con los reclamos por haberse aliado con los cárteles del crimen organizado y haberles cedido el control del país”, se pudo leer en sus redes sociales.

Finalmente, Alito Moreno calificó de fracaso la marcha y dijo que esto se dio porque la gente se hartó de que “respalden a los narcopolíticos”.

Ambos partidos coincidieron que esta es la punta de lanza para que Morena entienda que el pueblo ya no se va a quedar callado, que no fue un hecho de un solo estado, sino que comenzará a pasarles en todo el país.

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