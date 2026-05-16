Habitantes de Chihuahua impidieron el paso de algunos autobuses y exhibieron a acarreados de Morena provenientes de otros estados que buscaban participar en la marcha contra la gobernadora Maru Campos, la cual fue supuestamente convocada de manera “espontánea”.

Con mantas de “Chihuahua es Libre y Soberano” y “Di No al Narcogobierno de Morena” y “Chihuahua es de los Chihuahuenses” algunos pobladores del estado viralizaron a los acarreados que eran transportados en autobúses para apoyar al partido.

“No vamos a dejar que acarreados pasen, estamos en contra de que venga otro partido a manifestarse aquí y vamos a defender a nuestra gobernadora, quien no es de aquí que se regrese de donde vino”, señaló un habitante de Chihuahua a Código Tres.

“No vamos a dejar que acarreados pasen”



Pobladores de Chihuahua detuvieron así el paso de acarreados de Morena a la marcha contra la gobernadora de Chihuahua, @MaruCampos_G pic.twitter.com/VmdBeOGovc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 16, 2026

Guardia Nacional escolta a acarreados de Morena

A través de redes sociales también se evidenció cómo la propia Guardia Nacional escoltó a los acarreados de Morena para la marcha contra Maru Campos, quien es perseguida y amenazada por el partido guinda, luego de que denunciara protección del gobierno federal a Rubén Rocha Moya.

¿Guardia Nacional escoltando acarreados de Morena para la marcha contra @MaruCampos_G?



A la gobernadora de Chihuahua la persiguen



Y al narcogobernador Rocha Moya lo defiende con toda la fuerza del Estado pic.twitter.com/1nrxg1Pzez — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 16, 2026

La presencia de “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente de México y otros dirigentes de Morena también fue rechazada por parte de los habitantes en la capital de Chihuahua.

Al grito de “fuera Morena” y cartulinas con la leyenda “¿Dónde está Rocha?" los chihuahuenses recibieron a “Andy” López en el aeropuerto.

📣🗣️ Al grito de "fuera Morena", ciudadanos rechazaron la presencia de "Andy" López Beltrán y dirigentes nacionales de Morena en la capital de Chihuahua; se viralizan protestas en el aeropuerto 🚨 pic.twitter.com/3IDC6R1XV7 — TV Azteca Chihuahua (@AztecaChihuahua) May 16, 2026

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