El Tribunal Electoral de Sinaloa recibió un recurso de inconformidad para anular las elecciones a la gubernatura en 2021 debido a que se registraron hechos violentos, pero las autoridades hicieron caso omiso y confirmaron el triunfo de Rubén Rocha Moya.

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Se denunció violencia en elecciones de Sinaloa

De acuerdo con información del expediente TESIN-INC-06/021, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja 11 días después de los comicios donde se indicó que en la jornada electoral hubo violación al principio de libertad del voto, de equidad y de certeza por lo que los resultados debían ser nulos.

El caso fue turnado a la magistrada Aída Inzuna Cázarez, hermana del senador morenista Enrique Inzuna Cázarez, se presentaron 102 notas periodísticas de medios locales y nacionales en ellas se mencionaba la desaparición de un funcionario del PRI, robo de urnas y secuestro del hermano de una candidata.

Sin embargo, la magistrada determinó que las pruebas no aportaban elementos para concatenar y sostener las afirmaciones, indicó que solo se registraron actos de violencia en el 0.46% de las casillas instaladas.

Además, resaltó la diferencia de 24% de votos entre el morenista Rubén Rocha Moya y Mario Zamora Gastélum del PRI.

Investigación a Rocha Moya por nexos con el crimen organizado

Cinco años después, Rubén Rocha Moya es investigado por Estados Unidos debido a presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, grupo criminal que habría intervenido en las elecciones para asegurar el triunfo a Morena.

Al gobernador de Sinaloa se le señala por colaborar con el cártel facilitando protección a cambio de apoyo electoral. Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición.

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