Víctor Rodríguez Padilla dejó su cargo como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al frente quedará Juan Carlos Carpio Fregoso, actual director de Finanzas de la petrolera.

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Durante el anuncio, la presidenta estuvo acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien destacó la labor de Rodríguez Pandilla al frente de Pemex.

No obstante, hay que recordar que a principios de febrero de 2026, se detectó un importante derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, originado por una fuga en un oleoducto de Pemex cerca de la plataforma Abkatún, en la Sonda de Campeche. La mancha, que fue inicialmente ocultada, se extendió afectando más de 630 km de costa y 53 playas en Veracruz, Tabasco y Campeche.

Asimismo es la petrolera más endeudada del mundo.

Ayer la agencia Reuters dio a conocer que el funcionario presentó su renuncia al menos dos veces durante el año pasado, pero la mandataria lo convenció de quedarse.

“Entonces se cumplió el año y medio y vino Víctor a decirme, oye, te dije que un año y medio, me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería, le dije, no, a ver, espérate tantito, quiero que nos sigas ayudando”, dijo Sheinbaum en el video donde anunció la salida de Padilla.

“Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él”, agregó.

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