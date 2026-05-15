Morena no descarta a Inzunza y a Gámez para elecciones de 2027

Sin darle mayor peso a los señalamientos en su contra, Morena en Sinaloa no descartó que el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ni el senador de la República Enrique Inzunza Cázarez participen en el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente estatal del partido guinda, Édgar Barraza Castillo, afirmó que ambos podrían contender por algún cargo de elección popular.

Nosotros estamos haciendo nuestras mediciones y cuando llegue el momento de realizar las encuestas que van a decidir las y los coordinadores, van a ser encuestas propias (...) no están descartados —Inzunza y Juan de Dios— para que puedan participar, vamos a esperar la convocatoria y si ellos deciden y cubren los requisitos, no serían descartables — apuntó.

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Las declaraciones surgen en medio de las acusaciones hechas desde Estados Unidos, donde Gámez e Inzunza han sido relacionados con “Los Chapitos” junto con el gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros siete funcionarios y exfuncionarios.

Así como después de que dejaran de aparecer en algunas encuestas de preferencias rumbo a la contienda electoral de 2027.

En dichos sondeos ahora figuran perfiles como María Teresa Guerra Ochoa, Imelda Castro Castro y Graciela Domínguez Nava.

Cabe destacar que el exalcalde solicitó licencia para separarse del cargo el pasado 1 de mayo, mientras que el senador se encuentra en funciones actualmente.

🙈🙈 Morena Sinaloa sigue sin cerrarle la puerta a sus militantes acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.



El presidente de Morena-Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, aseguró que el senador Enrique Inunza y el alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez, Mendívil, pueden… pic.twitter.com/ZfWjjxnQ27 — Irving (@IrvingPineda) May 14, 2026

¿Acusaciones debilitan a Morena?

Barraza admitió que la actual crisis política influye en la percepción de la ciudadanía y que sus efectos no pueden ignorarse.

“Decir que esto no afectará en ningún sentido, sería hacer oídos sordos”, expresó.

Sin embargo, aseguró que el partido mantiene trabajo territorial en el estado. Barraza señaló que Morena continúa con la instalación de consejos municipales, asambleas públicas y estructuras seccionales, como parte de su organización rumbo al proceso electoral de 2027.

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