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“En Sinaloa la corrupción es muy fuerte”, habitantes reaccionan a caso Rubén Rocha
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Morena finge demencia y “no habla” de Rocha Moya en el Congreso Nacional

Tras concluir la sesión del Congreso Nacional de Morena, César Cravioto y Sergio Mayer aseguraron que el tema de Rocha no se tocó en el cambio de dirigencia de la 4T.

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Por: Ximena Ochoa
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