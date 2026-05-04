Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Laguna
Baja California
Morelos
Bajío
Puebla
Chiapas
Querétaro
Chihuahua
Quintana Roo
Ciudad Juárez
Sinaloa
Guerrero
Veracruz
Jalisco
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
“En Sinaloa la corrupción es muy fuerte”, habitantes reaccionan a caso Rubén Rocha
/
Política
/
Video
Morena finge demencia y “no habla” de Rocha Moya en el Congreso Nacional
Tras concluir la sesión del Congreso Nacional de Morena, César Cravioto y Sergio Mayer aseguraron que el tema de Rocha no se tocó en el cambio de dirigencia de la 4T.
Metadatos del artículo
Publicado
04/05/2026
🕐
06:08
Por:
Ximena Ochoa
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
Morena
Política
Sinaloa
Narcotráfico
Cárteles mexicanos
00:26
Ximena Ochoa
Morena finge demencia y “no habla” de Rocha Moya en el Congreso Nacional
03:05
Tania Itzel Vargas
El huachicol fiscal: La estrategia de AMLO para el financiamiento de las campañas de Morena
13:56
Tania Itzel Vargas
Golpe a Morena: Caso Rocha Moya pasa factura rumbo a 2027, revelan encuestas
04:33
Tania Itzel Vargas
Rocha Moya es parte de las redes de política y complicidad con el crimen organizado: Jorge Fernández Menéndez
Adriana Juárez Miranda
“Yeraldine Bonilla le dio la espalda a Sinaloa”, asegura Paloma Sánchez, senadora del PRI