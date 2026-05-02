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Nombran a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de Sinaloa tras salida de Rocha Moya por investigación en su contra
/Política/Nota

Yeraldine Bonilla rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso de Sinaloa nombró a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Era secretaria general de gobierno.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Es originaria de Sinaloa e inicio su carrera pública en trabajo comunitario y programas sociales. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como diputada local en el Congreso del Estado.

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