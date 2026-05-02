Yeraldine Bonilla rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa

Es originaria de Sinaloa e inicio su carrera pública en trabajo comunitario y programas sociales. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como diputada local en el Congreso del Estado.
Es originaria de Sinaloa e inicio su carrera pública en trabajo comunitario y programas sociales. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como diputada local en el Congreso del Estado.
Rubén Rocha Moya y el expresidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitaron licencias temporales a sus cargos tras las acusaciones de EUA con el fin de “facilitar las investigaciones” sobre sus presuntos nexos criminales.
Yeraldine Bonilla asume el cargo de manera interina por los más de 30 días de licencia que solicitó Rubén Rocha Moya; es la primera mujer en gobernar Sinaloa.
El político es parte de la extensa lista de políticos de Morena señalados por nexos con el crimen.
El gobernador fue señalado de tener relación con Los Chapitos para enviar drogas a Estados Unidos
La senadora Guadalupe Chaviral señaló que es una exigencia mínima de responsabilidad republicana; pidió que Rubén Rocha Moya se separe de su cargo.
El Gobierno de México informó que Julio Berdagué asumirá tareas relevantes en temas internacionales del campo; atenderá la revisión del T-MEC.