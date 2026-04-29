¿Desafuero o detención? El camino del gobernador Rocha Moya a la extradición por nexos con el narco

Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se han presentado los escenarios a seguir en caso de que el político sea señalado como culpable.

Los cargos de los que se le acusa al gobernador son: Conspiración de importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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Acusan a Rocha Moya de ser narcogobernador

El Departamento de Justicia afirmó que Rocha y otros funcionarios conspiraron con “Los Chapitos” para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Según el Departamento de Justicia, Rocha fue elegido gobernador de Sinaloa en 2021 con la ayuda “Los Chapitos”, quienes presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales a cambio de la promesa de permitir que operaran.

Entre los demás acusados, además del gobernador, ​​se encuentran funcionarios estatales, tanto actuales como anteriores, así como el alcalde y un excomandante de policía de Culiacán.

¿Cuál es el camino para que Rocha Moya enfrente la justicia en EUA?

Roberto Gil Zuarth, abogado y exsenador de la República Mexicana explicó en entrevista con Manuel López San Martín el proceso que sigue tras la acusación contra Rocha Moya.

Indicó que aunque hay especulaciones con la ruta jurídica; sin embargo, solo existe un proceso a seguir.

Gil Zuarth explicó que el gobernador no cuenta con fuero frente a una orden de detención internacional, ya que se trata de un mecanismo que funciona para proteger a los funcionarios a la acción de un Ministerio Público federal en México.

📉🕵️‍♂️ “El señor Rocha y su partido habrían pactado con el crimen organizado desde la contienda electoral”, señala Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth), abogado, quien nos comparte su reacción ante las acusaciones de EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el… pic.twitter.com/XYhJ2tnrOJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026

Por lo cual tampoco sería el Congreso de Sinaloa quien verifique la acusación y si cuenta méritos para levantar la inmunidad procesal.

“En este caso tendría que haber un proceso de detención y presentarlo frente a un juez, que verifique las pruebas y posteriormente será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que ordene la extradición”, dijo.

Cabe señalar que. por la tarde, las autoridades informaron que la Fiscalía General de la República determinará si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano para la viabilidad de la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

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