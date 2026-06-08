Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Se forma tormenta tropical Boris en el Pacífico
/Política/Video

PRI consigue amplía victoria en Coahuila

Con más del 97% de actas capturadas, el PRI lidera en los 16 distritos de Coahuila y perfila mantener el control del Congreso local.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa
Tags relacionados