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Ni la oposición logró tanto: La revocación de mandato provoca desencuentros entre Morena y PT

Día clave en el Senado: mientras el dictamen llega al pleno, la pugna interna por la revocación de mandato pone a prueba la cohesión de la cuarta transformación.

revocación de mandato
El PT marca distancia con Morena: advierten que empatar la revocación con las elecciones de 2027 rompe la equidad y pone en riesgo la estabilidad política|Central INE

Escrito por: Ximena Ochoa

La reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal enfrenta una fractura interna de la Cuarta Transformación, especialmente entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, que amenaza con complicar su avance en el Senado.

La propuesta para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 no solo ha encendido a la oposición, sino que ha generado resistencias entre los propios aliados del oficialismo, particularmente del PT.

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Revocación de Mandato 2027: división entre Morena y el PT complica dictamen

El dictamen, que se discute en comisiones del Senado, ha sido defendido sin matices por legisladores de Morena. Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, han rechazado modificar el contenido, insistiendo en que la decisión final recaerá en el pleno.

Sin embargo, el PT ha marcado distancia. Desde la Cámara de Diputados, su coordinador, Reginaldo Sandoval, advirtió que empatar la revocación con las elecciones intermedias genera inequidad en la contienda y pone en riesgo la estabilidad política.

Según su postura, permitir que la figura presidencial participe activamente en un proceso de revocación durante un ciclo electoral rompe el principio de piso parejo.

Aplazan entrega de Reforma Electoral

El legislador también alertó sobre un efecto de fondo: la posibilidad de que se normalice la idea de gobiernos de tres años, al abrir la puerta a campañas permanentes para destituir al Ejecutivo federal.

Oposición denuncia inequidad

Desde Palacio Nacional, se atribuyó la resistencia del PT a un cálculo político. Sostuvieron que algunos partidos aliados temen perder votos si su nombre aparece en la boleta en 2027, lo que, a su juicio, evidencia un interés electoral más que un debate de principios.

En paralelo, la oposición endureció su postura. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó la propuesta como un intento de intervención gubernamental en los comicios intermedios, al advertir que generaría ventajas indebidas para el oficialismo.

Revocación de mandato y elecciones: debate sobre estabilidad democrática

El fondo del conflicto radica en el impacto que tendría adelantar la revocación de mandato. Especialistas y legisladores coinciden en que mezclar este ejercicio con elecciones intermedias podría distorsionar la competencia política, al introducir un elemento adicional de movilización y polarización.

El PT ha insistido en que su postura responde a una “responsabilidad política”, al considerar que la medida podría debilitar la estabilidad democrática y alterar las reglas del juego electoral.

Por ahora, el futuro de la reforma dependerá de la capacidad del bloque oficialista para mantener la cohesión, especialmente porque se espera que este 25 de marzo llegue el dictamen al pleno.

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