Ni la oposición logró tanto: La revocación de mandato provoca desencuentros entre Morena y PT

La reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal enfrenta una fractura interna de la Cuarta Transformación, especialmente entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, que amenaza con complicar su avance en el Senado.

La propuesta para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 no solo ha encendido a la oposición, sino que ha generado resistencias entre los propios aliados del oficialismo, particularmente del PT.

📷 Las Comisiones Unidas analizan una reforma constitucional en materia electoral. https://t.co/84VBgZ6G7c pic.twitter.com/mFi1ni3fhj — Senado de México (@senadomexicano) March 24, 2026

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Revocación de Mandato 2027: división entre Morena y el PT complica dictamen

El dictamen, que se discute en comisiones del Senado, ha sido defendido sin matices por legisladores de Morena. Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, han rechazado modificar el contenido, insistiendo en que la decisión final recaerá en el pleno.

Sin embargo, el PT ha marcado distancia. Desde la Cámara de Diputados, su coordinador, Reginaldo Sandoval, advirtió que empatar la revocación con las elecciones intermedias genera inequidad en la contienda y pone en riesgo la estabilidad política.

Según su postura, permitir que la figura presidencial participe activamente en un proceso de revocación durante un ciclo electoral rompe el principio de piso parejo.

Aplazan entrega de Reforma Electoral

El legislador también alertó sobre un efecto de fondo: la posibilidad de que se normalice la idea de gobiernos de tres años, al abrir la puerta a campañas permanentes para destituir al Ejecutivo federal.

Oposición denuncia inequidad

Desde Palacio Nacional, se atribuyó la resistencia del PT a un cálculo político. Sostuvieron que algunos partidos aliados temen perder votos si su nombre aparece en la boleta en 2027, lo que, a su juicio, evidencia un interés electoral más que un debate de principios.

En paralelo, la oposición endureció su postura. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó la propuesta como un intento de intervención gubernamental en los comicios intermedios, al advertir que generaría ventajas indebidas para el oficialismo.

Morena se quedaría solo en el Senado; oposición celebra postura del PT contra el Plan B de la Reforma Electoral La oposición celebra una fractura inédita en el bloque oficialista, mientras Morena admite que el apoyo del PT se esfumó antes de una votación clave. 24 marzo, 2026

Revocación de mandato y elecciones: debate sobre estabilidad democrática

El fondo del conflicto radica en el impacto que tendría adelantar la revocación de mandato. Especialistas y legisladores coinciden en que mezclar este ejercicio con elecciones intermedias podría distorsionar la competencia política, al introducir un elemento adicional de movilización y polarización.

El PT ha insistido en que su postura responde a una “responsabilidad política”, al considerar que la medida podría debilitar la estabilidad democrática y alterar las reglas del juego electoral.

Por ahora, el futuro de la reforma dependerá de la capacidad del bloque oficialista para mantener la cohesión, especialmente porque se espera que este 25 de marzo llegue el dictamen al pleno.

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