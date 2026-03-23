“Alito” Moreno señala a Morena como culpable de que la gasolina esté cara: “Se te va la quincena”

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, lanzó una crítica directa contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el costo actual de los combustibles en México, al asegurar que las promesas sobre gasolina barata no se han cumplido.

A través de redes sociales, el líder priista ironizó sobre los compromisos hechos en el pasado por el partido en el poder, al señalar que “las mentiras son gratis, pero llenar el tanque no”, pues aseguró que el litro de combustible no ha estado en 10 pesos.

Además, recalcó que hay un impacto de los precios actuales en la economía de los ciudadanos, pues aseguró que en este servicio se va la quincena.

Estuvieron mame y mame en MORENA con que la gasolina iba a costar 10 pesos y que ni con la Tercera Guerra Mundial subiría, porque tendríamos “soberanía energética”.



Hoy llegas a la gasolinera y, gota a gota, se te va la quincena.



Las mentiras de MORENA son gratis. Llenar el… pic.twitter.com/bs6aUytq34 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 23, 2026

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Precios de la gasolina en CDMX hoy: así están los costos

Este lunes 23 de marzo, los precios promedio de los combustibles en la Ciudad de México se mantienen en niveles elevados, con variaciones mínimas respecto al promedio nacional, pero con tendencia a ubicarse por encima en la mayoría de los casos, según PetroIntelligence:



Gasolina regular: 23.798 pesos por litro

Gasolina premium: 27.701 pesos por litro

Diésel: 28.32 pesos por litro

A nivel nacional, los costos son ligeramente más bajos en gasolina regular y premium, aunque el diésel presenta un comportamiento distinto; no obstante, el líder priista tiene "otros datos" y éstos los compartió en su cuenta de X:



Gasolina regular: 24.59 pesos por litro

Gasolina premium: 30.59 pesos por litro

Diésel: 30.29 pesos por litro

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Así se vende la gasolina en Jalisco y Nuevo León

Al contrastar los precios de la capital con otras entidades relevantes como Jalisco y Nuevo León, se observa que la CDMX se mantiene en la parte alta del rango:



Jalisco

Regular: 23.994 pesos Premium: 27.945 pesos Diésel: 28.452 pesos

Nuevo León

Regular: 23.974 pesos Premium: 27.783 pesos Diésel: 27.825 pesos



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Precio del gas natural vehicular

Ante este panorama, el gas natural vehicular (GNV) se posiciona como una opción más económica para los automovilistas:



Mínimo: 10.990 pesos por litro

Promedio: 12.601 pesos

Máximo: 14.490 pesos

Este combustible puede costar prácticamente la mitad que la gasolina regular, lo que representa un ahorro considerable; sin embargo, su adopción en México sigue siendo limitada debido a la infraestructura disponible.

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