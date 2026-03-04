Morena se quedaría solo; PVEM y PT rechazan Reforma Electoral

La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una fisura inesperada en el bloque oficialista y colocó a Morena en un escenario complejo rumbo a la posible discusión en San Lázaro.

Lo que comenzó como una promesa de campaña para presuntamente reducir costos y revisar el funcionamiento del sistema electoral —pese a los aumentos de las dietas de los legisladores—, hoy enfrenta resistencias incluso entre sus aliados tradicionales.

Comunicado oficial respecto a nuestra postura en torno a la reforma electoral. pic.twitter.com/BOacKl8WQt — Partido Verde (@partidoverdemex) March 3, 2026

Ejecutivo confirma: Se envía este 4 de marzo

En su conferencia matutina, la Presidenta de la República confirmó que la iniciativa sería enviada este miércoles 4 de marzo tras ajustarla para evitar “contradicciones”.

La mandataria defendió que se trata de una propuesta para disminuir gastos excesivos —incluidos los salarios de consejeros electorales— y reiteró que cumple con su compromiso de presentarla.

Retrasos en el envío de la reforma reaviva debate sobre rompimiento de la 4T

Sin embargo, el retraso en la entrega del documento y las versiones sobre posibles cambios al sistema de representación proporcional encendieron alertas.

La discusión no es menor: al tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

¿Adiós a la unidad? El riesgo de un “partido de Estado” que aleja al PT y al PVEM de Morena

Morena reconoce dificultades: aliados dudan y el PT se desmarca

El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que “cada vez se pone más difícil” lograr el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde (PVEM). Aunque minimizó el impacto político de un eventual voto en contra —al que calificó como un “desarreglo temporal”—, reconoció que seguirán buscando acuerdos.

En caso de la que reforma llegue a San Lázaro, la matemática es clara: Morena cuenta con 253 legisladores; el PT con 49 y el PVEM con 62. Si alguno de estos partidos rompe filas, la reforma no alcanzaría la mayoría requerida.

PT no irá con la Reforma Electoral y advierte riesgo de "partido de Estado"

El coordinador petista, Reginaldo Sandoval, fue contundente. Señaló que su bancada votará en contra si la iniciativa modifica el esquema de diputaciones plurinominales, pues —dijo— podría abrir la puerta a un “partido de Estado” y debilitar la pluralidad.

Recordó que con las reglas actuales la coalición ganó la Presidencia y la mayoría legislativa, por lo que no ve justificación para una transformación profunda del sistema.

“Ejemplo de lo que no se debe hacer”: Lorenzo Córdova, expresidente del INE, cuestiona la Reforma Electoral En Ya Nadie Está Dormido, el exconsejero presidente del INE criticó que se legisle “en lo oscurito” y advirtió que imponer reglas sin consenso es un error histórico. 03 marzo, 2026

El PVEM toma distancia

En el caso del PVEM, el coordinador en Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, evitó adelantar postura hasta conocer el texto final.

Y aunque el senador Manuel Velasco habló de amplias coincidencias con Morena, mediante redes sociales, la dirigencia nacional del partido aclaró que esas declaraciones fueron personales y que la posición oficial se definirá tras el análisis interno.

Oposición asegura que serán firmes y no pasará la reforma electoral

Desde la oposición, el PRI, encabezado en la Cámara por Rubén Moreira, anunció su voto en contra y llamó a los aliados de Morena a “asumir su responsabilidad histórica”.

Así, la reforma electoral no solo enfrenta resistencia opositora, sino un quiebre dentro de la llamada Cuarta Transformación. La discusión podría marcar el rumbo de la coalición oficialista rumbo a 2027 y pondrá a prueba la cohesión política que llevó al partido guinda al poder.

