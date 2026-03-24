Morena se quedaría solo en el Senado; oposición celebra postura del PT contra el Plan B de la Reforma Electoral

La discusión del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral volvió a tensar el escenario político en el Senado, luego de que el Partido del Trabajo (PT) marcara distancia del proyecto impulsado por el Gobierno Federal e impulsada por la Cuarta Transformación.

La reacción no se hizo esperar: mientras Morena busca recomponer su estrategia interna, la oposición considera que el bloque oficialista enfrenta un aislamiento inédito.

Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 24, 2026

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¿Por qué el PT frenó el Plan B de la reforma electoral?

Aunque no hay una explicación oficial detallada, distintas voces dentro del Congreso han señalado preocupaciones sobre el impacto de la reforma en los partidos minoritarios. Legisladores de oposición sostienen que el proyecto podría reducir su influencia y representación.

Esta lectura fue retomada por el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien acusó que la reforma busca “achicar” a fuerzas como el PT y el PVEM. Bajo este argumento, el distanciamiento del PT no sería coyuntural, sino una reacción a posibles afectaciones estructurales.

Oposición en el Senado rechaza el Plan B de la Reforma Electoral

Oposición pide retirar la reforma electoral de Sheinbaum

Los partidos de oposición aprovecharon la fractura para intensificar sus críticas. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la iniciativa como inviable y pidió su retiro definitivo, argumentando que incluso los aliados de Morena la consideran un retroceso democrático.

A esta postura se sumó Movimiento Ciudadano. Su coordinador, Clemente Castañeda, reconoció públicamente al PT por mantener una posición “congruente”, al tiempo que cuestionó la viabilidad del proyecto.

En tanto, el PRI confirmó que todos sus legisladores permanecerán en la Ciudad de México para votar en contra y evitar cualquier intento de aprobación acelerada. La oposición en bloque asegura que no habrá ausencias y que cuenta con los votos necesarios para frenar la reforma.

La reforma electoral que vende austeridad… pero huele a partido único La reforma electoral se presenta como austeridad, pero para Manuel López San Martin es otra cosa: un rediseño del sistema que puede concentrar el poder político y debilitar el pluralismo democrático. 04 marzo, 2026

Cuarta Transformación inicia el camino del Plan B

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, evitó confrontar directamente a sus aliados, pero dejó claro que el PT deberá explicar su cambio de postura. Afirmó que, en reuniones previas, el respaldo al proyecto era total, por lo que el viraje sorprendió a la bancada guinda.

En paralelo, el coordinador del partido guinda en la Cámara Alta, Ignacio Mier, adelantó que el dictamen con ajustes técnicos será circulado en breve para su discusión en comisiones, lo que indica que Morena mantiene su intención de avanzar, pese al nuevo escenario político.

Además, el calendario legislativo añade presión. De acuerdo con Monreal, la discusión podría aplazarse hasta después de Semana Santa si el Senado no logra construir los consensos necesarios, lo que evidencia la falta de votos suficientes en este momento.

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