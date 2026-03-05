“Mal redactada e incompleta”: Oposición y analistas exponen tres puntos críticos de la Reforma Electoral

La propuesta de Reforma Electoral enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de debate político en el país, ya que se trata de una medida que podría cambiar la vida democrática.

En la mesa de análisis de República MX, en el noticiario de Manuel López San Martín en adn Noticias, se cuestionó tanto el contenido como el proceso con el que se presentó la iniciativa, al considerar que carece de claridad técnica, diagnóstico y consenso político.

En la conversación participaron el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira; el exsenador y analista Roberto Gil Zuarth; así como el periodista económico Carlos Mota, coincidieron en señalar inconsistencias en la propuesta.

Rubén Moreira, Roberto Gil y Carlos Mota cuestionan iniciativa de Reforma Electoral

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Reforma electoral llega incompleta al Congreso, señala Moreira

Durante la mesa de discusión, el exgobernador de Coahuila explicó que la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados después de varios retrasos, lo que ya generaba dudas sobre su viabilidad política.

Según el legislador, el principal problema es que únicamente se presentó la reforma constitucional sin incluir las leyes secundarias que permitirían entender cómo se aplicarían los cambios.

“El documento que llegó está incompleto. En materia electoral normalmente se presenta todo el paquete para ver el horizonte completo de la reforma”, explicó.

Como ejemplo mencionó el artículo 54, donde se indica que la ley establecerá las reglas para realizar ajustes en la asignación de diputaciones: sin embargo, dicha legislación reglamentaria no fue enviada junto con la iniciativa.

Para Moreira, esta situación es inusual en la historia reciente del país y refleja deficiencias en la elaboración del proyecto.

🗳️ Abróchate el cinturón: la nueva reforma electoral podría llevarnos de regreso a 1976 🫠



Ese año, José López Portillo ganó la Presidencia como candidato único, sin oposición en la boleta. Hoy, críticos advierten que algunos cambios propuestos podrían abrir la puerta a… pic.twitter.com/FdUBkxToV9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 5, 2026

Gil Zuarth denuncia contradicciones en financiamiento a partidos

En el mismo espacio informativo, Roberto Gil Zuarth cuestionó la calidad técnica de la propuesta, al considerar que contiene una redacción deficiente y argumentos poco claros en su exposición de motivos.

El exsenador criticó que gran parte del documento esté compuesto por referencias políticas y discursivas sin explicar con precisión el modelo electoral que se busca implementar.

Uno de los puntos que más cuestionó fue el planteamiento de reducir el financiamiento público a los partidos. De acuerdo con su análisis, la iniciativa afirma que el monto por ciudadano inscrito en el padrón electoral pasaría de 76 a 57 pesos.

No obstante, señaló que la misma fórmula se replica para el financiamiento público local, lo que en la práctica podría incrementar los recursos que reciben los partidos políticos: “Se presenta como una reducción, pero en realidad podría convertirse en un aumento de más del 50%”.

Morena se quedaría solo; PVEM y PT rechazan Reforma Electoral ¿Riesgo de un partido de Estado? La fuerte crítica del PT que pone en jaque la mayoría calificada de Morena para aprobar la nueva Reforma Electoral. 04 marzo, 2026

Falta de diagnóstico y consenso político: Carlos Mota

Durante la mesa, el periodista Carlos Mota también criticó la ausencia de un diagnóstico claro que justifique los cambios propuestos al sistema electoral.

A su juicio, la iniciativa no presenta métricas específicas que expliquen qué aspectos del sistema actual están fallando o por qué sería necesario modificar figuras como las diputaciones plurinominales o los mecanismos de organización electoral.

El analista también señaló que reformas de este tipo suelen surgir de amplios acuerdos políticos y sociales, algo que no ocurrió en este caso.

Además, se mencionó que ni siquiera existe una coincidencia plena entre los partidos aliados del oficialismo, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que podría complicar la aprobación de la iniciativa en el Congreso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.