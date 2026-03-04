La reforma electoral que vende austeridad… pero huele a partido único

La reforma electoral impulsada desde el gobierno ha sido presentada como un ejercicio de austeridad institucional, pero para Manuel López San Martín el verdadero ADN del proyecto apunta en otra dirección: la concentración de poder político bajo un esquema que reduce contrapesos y debilita el pluralismo democrático.

Para el columnista, el problema no es el ahorro de recursos, sino el rediseño del equilibrio político del sistema electoral.

El argumento de la reducción de costos —uno de los ejes del discurso oficial— aparece en la columna como una simulación de austeridad que oculta cambios estructurales más profundos. Bajo ese discurso, señala el análisis, se plantean modificaciones que alteran el equilibrio entre fuerzas políticas y reducen espacios para la representación plural, generando el riesgo de un poder avasallante de partido dominante.

Pero el debate no se limita a la austeridad institucional. Para Manuel, lo que está en juego es el diseño mismo de la competencia política en México y el equilibrio de poder que ha sostenido al sistema electoral en las últimas décadas.

El autor también apunta a los arquitectos políticos de la iniciativa. Entre quienes han participado en su diseño menciona a Jesús Ramírez Cuevas y Pablo Gómez, figuras cercanas al oficialismo que, en su lectura, han construido una propuesta más orientada al control político que al fortalecimiento institucional. Para el columnista, la forma en que se elaboró la iniciativa refleja la falta de consenso y diálogo que debería acompañar a cualquier reforma electoral de gran calado.

Las reformas electorales suelen definir el rumbo de las democracias por décadas. Por eso, cuando una iniciativa nace sin acuerdos amplios y con sospechas de concentración de poder, el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente político. Como plantea Manuel, el riesgo no está en la austeridad del sistema electoral, sino en que bajo ese discurso se rediseñe la democracia para hacerla menos plural y más controlable.

