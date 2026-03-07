adn bueno
Reportan que el expresidente AMLO se encuentra internado por complicaciones de salud

El expresidente de México habría ingresado al Hospital General Militar.

Problemas de salud de AMLO
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.|Getty Images

Escrito por: Majo Santillán González

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente de México, se encontraría internado en el Hospital General Militar por una afección cardíaca, de acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez.

La información sobre el estado de salud del oriundo de Tabasco se dio a conocer aproximadamente a las 13:30 horas de este sábado 7 de marzo. No obstante, más tarde se confirmó que el exmandatario actualmente no está internado; pero recientemente sí lo estuvo y que atraviesa un estado de salud delicado.

¿Cuáles son los problemas de salud de AMLO?

Los problemas de salud de AMLO, quien fue presidente de México de 2018 a 2024, han sido tema de interés público, especialmente tras la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo hacktivista "Guacamaya" en 2022.

Los principales padecimientos conocidos incluyen:

  • Problemas cardíacos: AMLO ha sufrido de angina inestable de riesgo grave y se le realizó un cateterismo cardíaco en enero de 2022. Previamente, en 2013, sufrió un infarto al miocardio.
  • Hipertensión arterial: Ha sido confirmada como una de las condiciones crónicas que padece.
  • Hipotiroidismo: Afecta su metabolismo, lo que requiere medicación constante.
  • COVID-19: El presidente se ha contagiado de COVID-19 en tres ocasiones (2021, 2022 y 2023), experimentando síntomas como fatiga, inflamación de vías respiratorias y fiebre.

No obstante, el también fundador del partido Morena, ha sostenido que sus padecimientos están bajo control médico.

