Reportan que el expresidente AMLO se encuentra internado por complicaciones de salud

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente de México, se encontraría internado en el Hospital General Militar por una afección cardíaca, de acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez.

#IMPORTANTE 🔴 Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez), reporta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaría internado en el Hospital General Militar debido a una afección cardiaca 🏥#EsTendencia con @Bren_PenaBello 🗣️ 👉 https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/BYKJqyw1KJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 7, 2026

La información sobre el estado de salud del oriundo de Tabasco se dio a conocer aproximadamente a las 13:30 horas de este sábado 7 de marzo. No obstante, más tarde se confirmó que el exmandatario actualmente no está internado; pero recientemente sí lo estuvo y que atraviesa un estado de salud delicado.

Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 7, 2026

¿Cuáles son los problemas de salud de AMLO?

Los problemas de salud de AMLO, quien fue presidente de México de 2018 a 2024, han sido tema de interés público, especialmente tras la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo hacktivista "Guacamaya" en 2022.

Los principales padecimientos conocidos incluyen:



Problemas cardíacos: AMLO ha sufrido de angina inestable de riesgo grave y se le realizó un cateterismo cardíaco en enero de 2022. Previamente, en 2013, sufrió un infarto al miocardio.

Hipertensión arterial: Ha sido confirmada como una de las condiciones crónicas que padece.

Hipotiroidismo: Afecta su metabolismo, lo que requiere medicación constante.

COVID-19: El presidente se ha contagiado de COVID-19 en tres ocasiones (2021, 2022 y 2023), experimentando síntomas como fatiga, inflamación de vías respiratorias y fiebre.

No obstante, el también fundador del partido Morena, ha sostenido que sus padecimientos están bajo control médico.